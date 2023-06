Busbista divulga convocados para jogo amistoso com Marrocos e de qualificação com Burkina Faso

O seleccionador nacional de futebol, Bubista, divulgou hoje a lista dos convocados para o jogo amistoso com o Marrocos e de qualificação para o CAN’2023 com o Burkina Faso, marcados para 12 e 18 Junho, respectivamente.

Da lista dos 28 convocados o destaque vai para a estreia do guarda-redes Tiago Gomes, que fez parte da selecção sub-20, e do regresso do avançado Clé, do Belenenses de Portugal, após dois anos de ausência.

O confronto com os marroquinos vai acontecer no Estádio Prince Moulay Abdellah, às 20:00 locais (18:00 em Cabo Verde), em Rabat, capital do Reino de Marrocos.

De acordo com o plano federativo, terminado o amistoso com os marroquinos, o combinado crioulo regressa ao país para continuar os trabalhos de preparação contra Burkina Faso no Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, partida que inclusive poderá ditar o apuramento, de Cabo Verde para o Campeonato Africano das Nações (CAN).

Cabo Verde ocupa a segunda posição do grupo B de qualificação para o CAN’2023, com sete pontos, que é liderado pelo Burkina Faso com 10 pontos (já qualificado). Eswatini com três pontos e Togo com dois, ocupam o terceiro e o quarto lugares, respectivamente.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final prevista para Janeiro de 2024, na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

A fase final vai contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde luta pela sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.

Lista dos convocados

Guarda-redes: Josimar Dias ‘Vozinha’ – AS Trencin (Eslováquia), Márcio da Rosa – Vilafranquense (Portugal), Ken – Mindelense (Cabo Verde) e Tiago Gomes – Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica).

Defesas: Stopira – MOL Fehérvár (Hungria), Roberto Lopes ‘Pico’ – Shamrock Rovers (Irlanda), Dylan Tavares – Bastia (França), Edilson Borges ‘Diney’ – FAR Rabat (Marrocos), Steeve Furtado – CSKA 1948 (Bulgária), João Paulo Fernandes – Feirense (Portugal), Logan Costa – Toulouse (França), João Correia – Desp. Chaves (Portugal), Ivanildo Fernandes – FC Vizela (Portugal).

Médios: Jamiro Monteiro – San Jose Earthquakes (Estados Unidos), Patrick Andrade – Partizan (Sérvia), Hélder Tavares – Voluntari (Roménia), Kevin Pina – FK Krasnodar (Rússia), Leandro Andrade – Qarabag (Azerbaijão), David Tavares – FC Famalicão (Portugal).

Ryan Mendes – Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues – Olympiacos (Grécia) Lisandro Semedo – Radomiak Radom (Polônia), Willy Semedo – Al-Faisaly FC (Arábia Saudita), Gilson Benchimol – Benfica (Portugal), Tiago Correia ‘Bebé’ – Real Zaragoza (Espanha), Bryan Teixeira – Sturm Graz (Áustria), Luís Lopes ‘Duk’ – Aberdeen (Escócia), Euclides Andrade ‘Clé’– Os Belenenses (Portugal).