Futebol/CAN’2023: Gilson Tavares convocado no lugar do lesionado Djaniny Semedo

O avançado internacional cabo-verdiano Gilson Tavares, do Benfica (Portugal), foi convocado para o CAN’ 2023, informou hoje a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

A mesma fonte informou que Gilson Tavares entra na convocatória no lugar de Djaniny Semedo, que contraiu uma lesão ao serviço do seu clube, o Al Fateh FC da Arábia Saudita.

Gilson Tavares, informou a FCF, irá juntar-se à equipa nas próximas horas em Tróia (distrito de Setúbal – Portugal).

A selecção nacional iniciou hoje o estágio para o CAN, com a chegada dos jogadores à concentração.

Os regressos de Djaniny Semedo e Stopira assim como a estreia de Laros Duarte foram as novidades da lista dos convocados da selecção nacional para a 34ª edição do Campeonato Africano da Nações (CAN’2023), a ser disputado em Janeiro na Costa do Marfim.

Cabo Verde partilha o Grupo B com as selecções nacionais do Gana, Moçambique e Egipto, actual vice-campeão africano.

A selecção de futebol cabo-verdiana estreia-se no CAN’2024, a ser disputado na Costa do Marfim, a 14 de Janeiro diante da sua congénere do Gana, no jogo da segunda jornada do Grupo B.

De acordo com o calendário divulgado pela CAF, os Tubarões Azuis, nome pelo qual é conhecida as selecções desportivas de Cabo Verde, volta a jogar na quinta-feira, 19, num derby lusófono ante a sua congénere de Moçambique e termina a sua fase de grupo no dia 22, diante do Egipto.

Esta vai ser a quarta participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul, em 2013, Guiné Equatorial, em 2015 e Camarões em 2021.

O presidente da FCF, Mário Semedo pediu o apoio de todos os cabo-verdianos, “por ser a equipa de todos nós” e respeito pelas escolhas da equipa técnica da selecção nacional.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha (AS Trencin – Eslováquia), Marcio Rosa (Anadia – Portugal) e Dylan Silva (Sintrense – Portugal).

Defesas: Yannick Stopira (Boavista Praia- Pico Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), João Paulo Fernandes (Sheriff- Moldávia), Diney Borges (FAR Rabat- (Marrocos), Logan Costa (Bastia – França), João Correia (Chaves – Portugal) e Steven Moreira (Columbus- EUA).

Médios: Jamiro (San José – EUA), Kevin Pina (FK Krasnodar – Rússia), Kenny Rocha (AEZ – Chipre), Patrick Andrade (Qarabag – Azerbaijão), Cuca (União de Leiria – Portugal), Deroy Duarte (Fortuna Sittard – Países Baixos), e Laros Duarte (Groningen – Países Baixos).

Avançados: Ryan Mendes (Karagumruk – Turquia), Garry Rodrigues (Ankaragucu – Turquia), Gilson Tavares (Benfica – Portugal), Willy Semedo (Omonia – Chipre), Bebé (Rayo Vallecano – Espanha), Jovane Cabral (Salernitana – Itália), Hélio Varela (Portimonense – Portugal) e Bryan Teixeira (Sturm Graz – Austria).