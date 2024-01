CAN’2023: Selecção de Cabo Verde muda para a cidade de Yamoussoukro, palco do encontro com África do Sul

A selecção cabo-verdiana de futebol troca hoje capital Abidjan pela cidade política e administrativa de Yamoussoukro, onde vai disputar o jogo dos quartos-de-final da 34ª edição do CAN, com a sua congénere da África do Sul.

Depois de ter dedicado esta terça-feira para um ligeiro treino de recuperação, relativamente à vitória sobre a Mauritânia, o combinado crioulo deixa as unidades hoteleiras da cidade de Abidjan, onde esteve sediado desde o início da prova, para prosseguir os trabalhos com vista ao jogo de sábado com os sul-africanos.

Para isto os “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção cabo-verdiana, faz uma viagem de 240 quilómetros, já que o jogo em busca de qualificação inédita para semifinal realiza-se sábado, 03 de Fevereiro, no estádio Charles Konan Banny.

Na selecção, segundo informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), reina um clima de “muita serenidade e tranquilidade” para o jogo com a África do Sul, combinado que ganhou o passaporte para enfrentar Cabo Verde ao eliminar os semifinalistas do último mundial de futebol, Marrocos.

Cabo Verde foi vencedor do grupo B com sete pontos, seguido do Egipto com três pontos, os faraós acompanharam Cabo Verde na fase seguinte, enquanto Gana e Moçambique com dois cada, ficaram pelo caminho.

Nos oitavos-de-final, os “Tubarões Azuis” eliminaram a Mauritânia com golo apontado pelo capitão Ryan Mendes aos 88 minutos da partida.

Por seu lado, a África do Sul passou como segundo lugar do grupo E, com quatro pontos, atrás do Mali (cinco pontos), selecção que venceu terça-feira o Burkina Faso por 2-1, e tem encontro marcado com os anfitriões, a Costa do Marfim, nos quartos-de-final.

No confronto directo com os “Bafana Bafana”, como é conhecida a selecção sul-africana, Cabo Verde parte em vantagem, com duas vitórias (1-2 e 2-1) e um empate (0-0), este no CAN’2013, realizado na África do Sul.

Os dois últimos embates aconteceram em 2017 e foram de qualificação africana para o Mundial 2018, que acontecera no Brasil e vencida pela Alemanha.

Confrontos dos quartos-de-final:

Sexta-feira, 02: Nigéria – Angola (16:00) e RD Congo – Guiné-Conacri (19:00)

Sábado, 03: Mali – Costa do Marfim (16:00) e Cabo Verde – África do Sul (19:00)