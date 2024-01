CAN’2023: Tubarões Azuis já estão nos quartos-de-finais

A selecção de Cabo Verde de futebol está a patentear um futebol vistoso, muito sólido, consistente, em toda a largura do campo, muito pressionantes para “despachar” a concorrência. Num grupo B, marcado por colosso africanos, com estatutos de mundialistas como Egipto e Gana, e da concorrência lusófona de Moçambique, a selecção crioula subiu ao relvado do Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, e nos três jogos disputado na fase de grupos, mostrou raça, determinação e muita vivacidade.

Cabo Verde 2, Gana 1

Na jornada inaugural do Grupo B, disputado a 14 do corrente, Cabo Verde impôs uma derrota ao Gana por 2-1. O médio Jamiro Monteiro inaugurou o marcador aos 16 minutos, mas viu o defesa-central Djiku empatar ainda na primeira parte para os ganeses.

Certo é que Cabo Verde nunca se encolheu, pelo contrário, cresceu perante este colosso africano e marcou o golo da vitória por intermédio do extremo Garry Rodrigues nos descontos (90+2), num lance de insistência do recém-entrado Gilson Tavares.

Cabo Verde assumia, assim, para nunca mais largar, o primeiro lugar do grupo B com três pontos, dado que no outro jogo Moçambique e Egipto empataram a dois golos.

Cabo Verde “despacha” Moçambique por 3-0 e apura-se para os oitavos-de-final

Contra todas as previsões, a selecção de futebol de Cabo Verde tornou-se na primeira de todas as 32 selecções desta edição do CAN a qualificar-se à segunda fase e logo à segunda jornada. Na tarde de sexta-feira, 19, num derby lusófono, os Tubarões Azuis golearam a sua similar de Moçambique, por 3-0.

A selecção cabo-verdiana, galvanizada pela vitória inaugural diante do Gana (2-1) entrou pressionante, mas perdulário na finalização, mas no minuto 33, o dianteiro Bebé, 33 anos, inaugurou o “placard” ao disparar um autêntico míssil na cobrança de um livre, praticamente da linha divisória do meio campo para fazer o golo que levantou as hostes cabo-verdianas.

Os moçambicanos tiveram uma reacção ténue ao golo dos “Tubarões Azuis” e a sua maior oportunidade de golo não passou de um falso alarme, quando o árbitro marroquino corrigiu uma grande penalidade que havia mal assinalado por carga sobre Geny Caetano, entretanto, prontamente acautelado pelo VAR e que o mesmo anulou após supervisionar o lance nos ecrãs.

No reatamento da partida, aos 51, o extremo Ryan Mendes ganhou na raça um central contrário, entrou na área e aumentou o “score” para 2-0, resultado que deu maior tranquilidade aos “Tubarões Azuis”.

Aos 69 minutos Kevin de Pina desferiu um portentoso remate fora da área, marcando o 3-0, resultado que sentenciou a partida e a confirmação do apuramento cabo-verdiano. Esta vitória garantiu a Cabo Verde a qualificação e vitória no Grupo, uma vez que o Egipto e Gana não foram além de um empate.

Cabo Verde 2 – Egipto 2

Já apurada às quartas-de-final, os Tubarões Azuis fecharam na noite de segunda-feira a fase de grupos do B do CAN’2023, com um empate por 2-2 diante do Egipto em partida realizada em Abidjan.

Em jogo referente à terceira jornada, ante uma selecção nacional, o Egipto que precisava vencer para acompanhar os “Tubarões Azuis”, o seleccionador crioulo, Bubista, deu-se ao luxo de apresentar um conjunto remodelado.

É que, perante a conjugação dos resultados anteriores, vitórias de Cabo Verde frente ao Gana (2-1) e Moçambique (3-0), a equipa técnica fez descansar alguns dos jogadores titulares, isto é, os mais influentes como os defesas Roberto Lopes “Pico” e João Paulo Fernandes, os médios Leroy Duarte e Jamiro Monteiro, bem como os mais adiantados Bebé e Jovane Cabral.

Ainda assim Cabo Verde fez o seu futebol calculista, consistente e autoritário, tendo chegado ao golo inaugural aos 45+1 por Gilson Benchimol, ao aproveitar da melhor maneira uma assistência do capitão Ryan Mendes para bater o guarda-redes contrário.

Os faraós, que só não contaram com o seu astro maior Salah, à contas com uma lesão no ombro, restabeleceram a igualdade aos 50 minutos, por Trezeguet e protagonizaram a cambalhota no marcador, por intermédio de Mohamed nos descontos, mas os Tubarões Azuis tiveram força mais do que suficiente para fechar o marcador com um empate a duas bolas, num grande golo de Bryan Teixeira para o desalento dos magrebinos.

No outro jogo deste grupo, jogado à mesma hora, Gana e Moçambique empataram a duas bolas, num jogo no qual os ganeses estiveram em vantagem de 2-0.

Cabo Verde venceu o Grupo com sete pontos, seguido do Egipto com três pontos, tendo ficado pelo caminho Moçambique com dois cada, o mesmo que Gana, terceiro classificado, anda à espera de uma “possível repescagem”.

Cabo Verde, na qualidade da selecção vencedora do Grupo B, volta a jogar no dia 29, desta feita para as oitavas-de-final.

Bubista já aponta às meias-finais

O seleccionador de Cabo Verde, Pedro Brito “Bubista”, assumiu no final do jogo com o Egipto que o objectivo de Cabo Verde é chegar às meias-finais da prova “sem medo de ninguém”.

“Não vamos nos disfarçar, o objectivo é claro: queremos chegar às semifinais desta competição. Estamos a mostrar ao mundo que têm de contar com Cabo Verde nesta competição, como uma das equipas com melhor desempenho”, realçou.

“Não importa quem seja o nosso adversário, não temos medo de ninguém e tudo faremos para atingir esse objectivo”, avisou à concorrência.

As 32 selecções do CAN’2023

Grupo A: Costa do Marfim, Nigéria, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau

Grupo B: Egipto, Gana, Cabo Verde e Moçambique

Grupo C: Senegal, Camarões, Guiné-Conacri e Gâmbia

Grupo D: Argélia, Burkina Faso, Mauritânia e Angola

Grupo E: Tunísia, Mali, África do Sul e Namíbia

Grupo F: Marrocos, RD Congo, Zâmbia e Tanzânia

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1156 de 24 de Janeiro de 2024.