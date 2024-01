​PR vai a Abidjan apoiar os “Tubarões Azuis” nos oitavos

O Presidente da República, José Maria Neves, anuncia que vai deslocar-se a Abidjan, Costa do Marfim, no dia 29 de janeiro, para apoiar a seleção nacional masculina de futebol nos oitavos de final do Campeonato Africano das Nações, CAN 2023.

“A seleção nacional tem tido um desempenho altamente meritório nesta fase inicial do campeonato continental, conseguindo aliás a proeza de ser a primeira equipa a garantir presença nos oitavos, com uma qualidade de futebol que tem galvanizado Cabo Verde e suscitado admiração”, lê-se num comunicado da Presidência. “O chefe de Estado pretende assim acompanhar os ‘Tubarões Azuis’ neste momento decisivo”, conclui. Com a categórica vitória de sexta-feira sobre outra seleção lusófona, Moçambique, por 3-0, o primeiro lugar do Grupo B já não escapa a Cabo Verde, uma vez que soma seis pontos em dois jogos, depois de na primeira jornada ter causado surpresa, ao vencer a forte seleção do Gana, por 2-1, faltando apenas uma partida para o fim da fase de grupos. A seleção nacional volta a joga esta segunda-feira, 22, frente ao Egipto. Só no final desta fase será conhecido o adversário de Cabo Verde nos oitavos. A seleção cabo-verdiana disputa a principal competição africana de futebol pela quarta vez, a segunda seguida, depois de ter chegado aos oitavos de final em 2021, aos quartos em 2013, na estreia, e ficado pela fase de grupos em 2015.

