Tubarões Azuis preparam recepção ao Burkina Faso

A selecção nacional de futebol realiza hoje o seu primeiro treino no Estádio Nacional, visando o jogo de domingo, 18, com o Burquina Faso, cuja vitória dita o seu apuramento para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2024.

De acordo com informações avançadas à imprensa pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, a comitiva crioula chegou na noite de quarta-feira ao Aeroporto Internacional da Praia, por voltas das 23:00, num voo proveniente de Marrocos, onde empatou na segunda-feira a zero bolas no amistosos com os locais e vai concentrar-se para este jogo da fase do grupo.

Os convocados do seleccionador nacional Pedro Brito, tratado por Bubista nos meios desportivos, encontram-se instalados numa das unidades hoteleiras da capital, tendo agendado para esta tarde, às 17:00, o seu primeiro treino para este embate, com olhos no quarto apuramento para uma fase final do CAN, prova continental que vai ser disputado na Costa do Marfim.

Em declarações à imprensa, Bubista considerou tratar-se de um jogo muito importante para Cabo Verde, ainda mais a jogar perante o seu público e adiantou que, apesar do Burquina Faso estar já qualificado como líder do Grupo B desta fase de qualificação, o combinado nacional não espera facilidade pelo que promete entrar na sua máxima força e concentrada para levar avante as suas aspirações.

À entrada da quinta e penúltima jornada, o Burquina Faso, já qualificado, lidera o Grupo B com 10 pontos, seguida de Cabo Verde com sete, ao passo que Eswatini e Togo partilham o terceiro posto com dois pontos cada.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, a ser disputada de 23 de Junho a 23 de Julho de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

O CAN’2024 vai contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde tenta a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.