CAN2024: Tubarões Azuis na máxima força em busca de passagem aos quartos de final

A selecção cabo-verdiana de futebol vai entrar em campo na sua máxima força, hoje às 16:00, para defrontar a Mauritânia, em busca de apuramento para as quartas-de-finais da 34ª edição do CAN que decorre na Costa do Marfim.

Vencedora do Grupo B com duas vitórias sobre Gana (2-1) e Moçambique (3-0), e um empate ante o Egipto (2-2), a selecção cabo-verdiana recebe a Mauritânia, terceira do Grupo D, com um saldo de duas derrotas e uma vitória, a única frente à Argélia, e que passou a fase seguinte como um dos quatro terceiros classificados.

O seleccionador de Cabo Verde da modalidade, Pedro Brito “Bubista”, disse que todo combinado está confiante na vitória, mas que encara esta “decisiva” partida com seriedade, determinação e com muita concentração, já que espera uma selecção contrária forte e com as mesmas ambições.

Para a persecução deste objectivo, que passa por ultrapassar as quartas-de-finais e chegar às meias-finais, desta que é a maior prova do continente a nível do futebol, o combinado crioulo efectuou na tardinha deste domingo último treino de preparação, tendo subido ao relvado o guarda-redes Vozinha, Márcio da Rosa (treinou condicionado) e Dylan.

Na linha defensiva Bubista contou os serviços de Stopira, Pico, Diney, Dylan Tavares, Logan Costa e Steven Moreira, na linha média treinaram Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Kenny Rocha, João Paulo Fernandes, Deroy Duarte, Carlos Fernandes “Cuca”, Kevin Pina e Laros Duarte, e na linha atacante Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Tiago Correia “Bebé”, Gilson Benchimol, Jovane Cabral e Bryan Teixeira.

O jogo realiza-se às 17:00 (16:00 de Cabo Verde) no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan e vai contar com uma claque reforçada dos “Tubarões Azuis”, uma vez que um voo charter com cerca de 100 apoiantes da selecção de Cabo Verde partiu esta manhã do Aeroporto Internacional Nelson Mandela da Praia, para assistir o jogo.

O vencedor de Cabo Verde x Mauritânia vai receber nas quartas-de-finais a selecção ganhadora de Marrocos x África do Sul.

Calendário e resultado das quartas-de-finais

27 Janeiro

Nigéria x Camarões (2-0) e Angola x Namíbia (3-1),

28 Janeiro

Egipto x RD Congo (7-8 g.p.) e Guiné Equatorial x Guiné Conacri (0-1)

29 Janeiro

Cabo Verde x Mauritânia e Senegal x Costa do Marfim

30 Janeiro

Mali x Burquina Faso e Marrocos x África do Sul