CAN’2024: “Cabo Verde vai encarrar o jogo com a Mauritânia com seriedade e determinação” – Mário Semedo

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, disse que a selecção de Cabo Verde vai encarrar o jogo de com a Mauritânia com “muita seriedade e determinação” para chegar às quartas-de-final.

“Vamos encarar este jogo com toda seriedade e determinação (…) com a mesma vontade que demonstramos nos três jogos da fase de grupos”, apontou Mário Semedo.

O líder federativo classificou de “extraordinário” o desempenho da selecção na primeira fase da competição, contra duas selecções que já foram campeãs da África [Egipto e Gana], mais Moçambique, “que tem estado a crescer”.

“Conseguimos bons resultados e com boas exibições e isso deixa-me com boas perspectivas e a todos os cabo-verdianos orgulhos com essa participação na fase de grupos. Esperemos que continue nas fases seguintes”, augurou.

Relativamente ao voo charter organizado para levar os adeptos cabo-verdianos à Costa do Marfim para apoiar a selecção disse que se trata de uma “boa iniciativa” e que, na prática, o desejo é que se traduza na passagem de Cabo Verde para a fase seguinte.

“Espero que isto venha ser uma prática. Se o nosso desporto estiver associado a este tipo de iniciativas certamente que poderemos fazer mais e melhores coisas”, considerou Mário Semedo, pedindo aos cabo-verdianos que “continuem a acreditar” na selecção nacional.

O jogo com a Mauritânia disputa-se hoje, às 16:00, no Estádio Félix Houphouet Boigny.

Cabo Verde foi vencedor do Grupo B com sete pontos, seguido do Egipto com três pontos, que acompanha Cabo Verde na próxima fase, enquanto Gana e Moçambique com dois cada, ficaram pelo caminho.

Mauritânia, por seu lado, chega a esta fase como terceiro classificado do Grupo D, com três pontos, atrás do Burkina Faso

A TACV Cabo Verde Airlines realiza hoje um voo charter Praia/Abidjan/Praia, com saída prevista do Aeroporto Nelson Mandela às 08:00, com mais de 90 passageiros, com o objectivo de proporcionar aos adeptos cabo-verdianos a oportunidade de apoiar a selecção nacional nesta partida de apuramento às quartas-de-final.

Alguns resultados e jogos previstos dos oitavos-de-finais:

27 de Janeiro:

Nigéria 1 Camarões 0

Angola 3 Namíbia 1

28 de Janeiro:

Equatorial 0 Guiné Conacri 1

Egipto 1 RD Congo 1 (8-7 RD Congo nos penaltis)

29 de Janeiro:

Cabo Verde – Mauritânia

Senegal – Costa do Marfim

30 de Janeiro:

Mali – Burquina Faso

Marrocos – África do Sul.