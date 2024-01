CAN’2024: Apuramento para os quartos de final rende 1,3 milhões de dólares

A selecção cabo-verdiana de futebol joga hoje uma cartada decisiva ante a Mauritânia na Costa do Marfim, em busca de uma vaga nas quartas-de-finais, que por si só garante 1,3 milhões de dólares norte-americanos.

Isto porque, de acordo com o sítio da Confederação Africana de Futebol, o órgão que dirige o futebol em África, decidiu “aumentar significativamente” os prémios em dinheiro, “como forma de elevar a modalidade à excelência”.

Só pela passagem às oitavas-de-finais da 34ª edição do CAN, sublinha o organismo, cada uma das 16 selecções vai receber 800.000 dólares.

A Confederação Africana de Futebol (CAF), recorde-se, anunciou um aumento de 40 por cento (%) no prémio monetário para o vencedor da Taça Africana das Nações, CAN’2023, que decorre na Costa do Marfim.

O vencedor da prova da Costa do Marfim’2023 receberá 7 milhões de dólares norte-americanos, o vice-campeão 4 milhões, cada um dos dois semifinalistas receberá 2,5 milhões e cada um dos oito participantes nos quartos-finalistas 1,3 milhões de dólares.

O presidente da CAF, Patrice Motsepe, disse, em declarações reproduzidas no site da organização, que o organismo que superintende o futebol africano fez “progressos significativos” nos últimos dois anos no que respeita ao aumento do prémio em dinheiro da Taça Africana das Nações e de todas as suas outras competições importantes.

“Aumentamos o prémio em dinheiro do vencedor da CAN para US$ 7.000.000, o que representa um aumento de 40% em relação ao prémio em dinheiro anterior da CAN. Estou confiante de que uma parte do prémio monetário contribuirá para o desenvolvimento do futebol e também beneficiará todas as partes interessadas do futebol, bem como ajudará as nossas federações-membro nas suas administrações”, referiu.

Calendário e resultado das quartas-de-finais

27 Janeiro

Nigéria x Camarões (2-0) e Angola x Namíbia (3-0)

28 Janeiro

Egipto x RD Congo (7-8 g.p.) e Guiné Equatorial x Guiné Conacri (0-1)

29 Janeiro

Cabo Verde x Mauritânia e Senegal x Costa do Marfim

30 Janeiro

Mali x Burquina Faso e Marrocos x África do Sul