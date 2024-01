CAN2024: Hélio Varela renuncia à selecção de Cabo Verde e desfalca Tubarões Azuis

O jovem extremo internacional cabo-verdiano Hélio Varela renunciou hoje a selecção cabo-verdiana de futebol, que se prepara em Tróia (Portugal) para a 34ª edição do Campeonato Africano das Nações, que vai ser disputado na Costa do Marfim.

O extremo do Portimonense, segundo avançou o jornal português A Bola, deixou o estágio da selecção de Cabo Verde por decisão pessoal e não vai participar na fase final do CAN, que começa dia 13, na Costa do Marfim.

“A decisão do extremo foi pessoal, pois o mesmo entende que deverá focar-se a 100% em ajudar a equipa algarvia nesta fase complicada que está a atravessar, em que não vence há quatro jogos consecutivos no campeonato”, escreve este on-line.

Hélio Varela, 21 anos, tem estado em evidência nos algarvios, com quatro golos apontados na competição, sendo imprescindível para o treinador Paulo Sérgio.

Com esta surpreendente renúncia, o jogador que vai desfalcar a selecção e Cabo Verde na maior montra do futebol africano, deverá fazer parte dos eleitos de Paulo Sérgio para o jogo do Portimonense com o Rio Ave, a contar para a 16.ª jornada da Liga Betclic (domingo, 18:00 de Cabo Verde).