Mundial2026: Cabo Verde vence Líbia e reentra na luta pelo apuramento

A selecção nacional de futebol recebeu e venceu hoje a Líbia 1–0, em jogo da quarta jornada do Grupo D e reentrou na luta pelo apuramento africano para o Mundial2026.

Depois da pesada derrota (4-1) em casa dos Camarões, os Tubarões Azuis sabiam que só a vitória interessava para continuarem na luta para o apuramento e, em jogo disputado no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, o único golo da partida foi marcado por Diney Borges, aos 10 minutos.

Com este resultado, Cabo Verde apanhou a Líbia no segundo lugar do grupo, com sete pontos, menos um que os Camarões, que hoje empataram a um golo com Angola e que tem agora seis pontos.

As Ilhas Maurícias somam quatro pontos e Essuatini ainda não pontuou neste grupo.