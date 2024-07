Futebol/ Campeonato CV: FCF cria linha directa de autocarros para o Estádio Nacional

A Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF) vai criar, em parceria com a empresa Sol Atlântico, uma linha especial de autocarros para a final do Campeonato de Cabo Verde, a acontecer este sábado,13, às 15:30, no Estádio Nacional, na Praia.

Esta linha, segundo um comunicado da FCF, vai fazer a ligação directa entre o Estádio da Várzea e o Estádio Nacional, para o jogo decisivo entre o Boavista da Praia e o Derby de São Vicente.

Entretanto, a mesma fonte apela aos adeptos a comparecerem com antecedência no ponto de partida, conforme acordado com a transportadora, garantindo que todos possam assistir ao encontro que vai definir o novo o campeão nacional.

A final vai ser dirigida por uma equipa de arbitragem do Sal encabeçada por Roberto Santos, que vai ser coadjuvado por Djery Lopes (primeiro assistente) e Aladir Pires (segundo assistente), enquanto Leónidas da Graça vai fazer o papel do quarto árbitro.

Para as funções do delegado ao jogo, o Conselho Nacional de Arbitragem delegou Elvis Fortes.

Para chegar à final os axadrezados da capital eliminaram nas meias-finais os detentores do título do Palmeira, da ilha do Sal, ao passo que os “azuis e branco” de São Vicente deixaram pelo caminho o Académico do Aeroporto do Sal.