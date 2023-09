Campeonato nacional de futebol sub-19 arranca hoje

​A primeira edição do campeonato nacional de futebol no escalão sub-19 arranca hoje no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, com o jogo entre a EPIF, de Santiago Sul , e Menifute, da ilha do Sal.

Na segunda partida da tarde, no mesmo recinto, o Sporting da Boa Vista medirá forças com o Batuque, representante da ilha de São Vicente. De acordo com o regulamento da prova, as equipas jogam entre si, a uma mão. Os dois primeiros classificados jogam a final, no dia 09 de Setembro, no Estádio Nacional. O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, garantiu, na semana passada, que a instituição estava a trabalhar na montagem de toda a estrutura logística, sublinhando que a "FCF espera que na próxima época todas as regiões desportivas participem na prova". Calendário dos jogos: 02 de Setembro 15:00: EPIF – Menifute 17:00: Sporting da Boa Vista – Batuque FC 04 de Setembro 15: 00: Menifute – Sporting da Boa Vista 17: 00: Batuque FC – EPIF 06 de Setembro 15:00: EPIF – Sporting da Boa Vista 17:00: Menifute – Batuque FC

