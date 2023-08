Atletismo: Cerca de oitenta atletas competem no Campeonato Nacional

A Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA) anunciou hoje que cerca de 80 atletas de, praticamente, todas as regiões desportivas do país participam no campeonato de Cabo Verde de Atletismo, que se realiza sábado e domingo, 05 e 06 de Agosto, no Estádio Nacional.

Segundo Helena Fonseca, dirigente da FCA, de todas as 11 regiões desportivas do país, apenas a ilha Brava fica de fora desta competição referente à temporada desportiva 2022/2023, alegando que a Associação Regional da Brava tomou esta opção para melhor preparar os atletas para o próximo nacional. De resto, todas as caravanas já se encontram na Cidade da Praia e já está tudo a postos para o Nacional, prova que, de entre outros, servirá para ditar os campeões nacionais nas mais diversas categorias e seleccionar os possíveis atletas para participações nacionais, numa altura em que a federação está empenhada em participar no campeonato do Mundo. De acordo com a organização, o Nacional de Atletismo vai ser disputado nas disciplinas dos 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 e 5.000 metros, estafetas 4×100 metros, mista e salto em comprimento. A região desportiva do Sal, referenciada como a grande potencialidade do atletismo cabo-verdiano, é a detentora do título.

