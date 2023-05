Campeonato nacional de futebol prossegue este fim-de-semana

A segunda volta do campeonato nacional de futebol arranca este fim-de-semana

No grupo A, o líder Mindelense, com cinco pontos, viaja à ilha da Boa Vista para defrontar no domingo, às 16:00, no Estádio Arsénio Ramos, a Juventude de João Galego (quatro pontos), num jogo crucial para as aspirações das duas formações.

No outro jogo deste grupo, Travadores, com três pontos, recebem, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, a formação de Santo Crucifixo (quatro pontos).

Neste grupo, concluída a primeira volta, as quatro equipas contam com chances matemáticas de chegarem às meias-finais da competição.

Para o grupo B, nesta quarta jornada e início da segunda ronda, no sábado, às 16:00, o líder Vulcânico, do Fogo, com sete pontos, recebe no Estádio São Lourenço a formação do Belo Horizonte que, com dois pontos, ainda está à procura de melhor momento na prova.

Na outra partida desta “poule”, os Sanjoanenses, de Santo Antão Sul (um ponto) vão ser anfitriões da Palmeira, da ilha do Sal, (seis pontos), encontro que está agendado para domingo, 21, às 16:00, no Estádio Municipal de Porto Novo.

No grupo C, a Morabeza, líder com sete pontos viaja à cidade de Porto Inglês, na ilha do Maio, para medir forças com a Figueirense (um ponto).

O confronto entre a Varandinha (dois pontos) e a Académica do Mindelo (seis pontos), a realizar-se domingo no Estádio Municipal do Tarrafal de Santiago, completa este grupo C da prova “rainha” do futebol cabo-verdiano.

Jogos da quarta jornada

Sábado, 20, 16:00: Travadores – Santo Crucifixo (Grupo A)

Domingo, 21, 16:00: Juventude – Mindelense (grupo A), Sanjoanenses – Palmeira (grupo B), Figueirense – Morabeza (grupo C) e Varandinha – Académica do Mindelo (grupo C)

Classificação dos grupos:

Grupo A. Mindelense (cinco pontos), Santo Crucifixo e Juventude (quatro pontos) e Travadores (três pontos).

Grupo B: Vulcânico (sete pontos), Palmeira (seis pontos), Belo Horizonte (dois pontos) e Sanjoanenses (um ponto).

Grupo C: Morabeza (sete pontos), Académica do Mindelo (seis pontos), Varandinha (dois pontos) e Figueirense (um ponto).