​Jogos regressam este fim-de-semana

Os jogos do campeonato nacional de futebol regressam este fim-de-semana, após interregno para a segunda eliminatória da Taça de Cabo Verde, com a disputa da quinta e penúltima jornada da prova.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) já definiu o dia e os horários dos jogos, sendo que desta vez todas as seis partidas acontecem no domingo, 04, às 15:30, com o destaque para jogo Mindelense – Travadores, um clássico do futebol cabo-verdiano.

Para o Grupo A, o Mindelense (oito pontos) e Travadores (seis pontos) defrontam-se no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, com os sanvcentinos a precisarem de uma vitória para garantirem, de imediato, o primeiro lugar do grupos e consequente passagem às meias-finais.

No outro jogo do Grupo A, a Juventude do Norte e Santo Crucifixo, com quatro pontos cada, defronta, no Estádio Arsénio Ramos, na ilha da Boa Vista, a torcerem para um desaire do Mindelense antes do Travadores, por forma a ainda manterem vivo o sonho da próxima fase.

No Grupo B, o líder Vulcânico, com dez pontos, viaja à ilha do Sal para defrontar a Palmeira a precisar de um empate para garantir o apuramento para as semifinais. Os salenses precisam vencer para adiarem a decisão para a derradeira ronda

Na outra partida, os Sanjoanenses recebem o Belo Horizonte, no Estádio Municipal de Porto Novo, em Santo Antão, num jogo em que as aspirações na prova das duas formações estão a depender do resultado do jogo entre Vulcânico e Palmeira.

No Grupo C, em que o equilíbrio é também a nota dominante, o líder Académica do Mindelo precisa de uma vitória para garantir o apuramento, caso a Morabeza sair derrotada na sua recepção ao Varandinha.

Por outro lado, um triunfo dos bravenses e uma derrota dos sanvicentinos a decisão fica para a última jornada, quando essas duas formações se defrontarem no Estádio Adérito Sena, em Mindelo, na ilha de São Vicente.

Jogos da quinta jornada e classificação:

Grupo A: Mindelense – Travadores e Juventude – Santo Crucifixo,

Classificação: Mindelense (oito pontos), Travadores (seis pontos), Santo Crucifixo e Juventude com quatro pontos cada.

Grupo B: Palmeira – Vulcânico e Sanjoanense – Belo Horizonte

Classificação: Vulcânico (dez pontos), Palmeira (seis pontos), Sanjoanenses (quatro pontos) e Belo Horizonte (dois pontos).

Grupo C: Figueirense – Académica e Morabeza – Varandinha

Classificação: Académica do Mindelo (nove pontos), Morabeza (oito pontos), Varandinha e Figueirense com dois pontos cada.