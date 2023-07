​Académica do Mindelo e Palmeira são as equipas finalistas do campeonato nacional de futebol, depois de garantiram o apuramento para o grande jogo, batendo as adversárias das meias-finais.

No estádio de São Lourenço, no Fogo, a Académica do Mindelo venceu o Vulcânico por expressivos 3-6. Na primeira mão, no Adérito Sena, as equipas haviam empatado a duas bolas.

Foi precisamente no Adérito Sena, em São Vicente, que o Mindelense perdeu frente à formação do Palmeira, que viajou do Sal para desempatar a eliminatória na casa do adversário (2-2 na primeira mão).

A final do nacional de futebol, entre Académica do Mindelo e Palmeira, será disputada no próximo dia 8, na ilha do Maio.