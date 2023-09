Selecção nacional inicia hoje “operação” CAN2024 em Portugal

A selecção nacional de futebol inicia hoje, em Lisboa (Portugal), o estágio de preparação para o jogo com o Togo, da sexta e última jornada do Grupo B de qualificação para o CAN’2024.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o primeiro treino está agendado para as 15:00 (horas de Cabo Verde) no estádio do Sindicato dos Jogadores, em Odivelas.

A mesma fonte informa que os primeiros jogadores começaram a chegar domingo, 03, e que está prevista, até a hora do treino, a chegada da maioria dos jogadores, com as excepções de Willy Semedo e Leandro Andrade, devido a compromissos com os respectivos clubes.

O médio Laros Duarte, que fazia a sua estreia na convocatória, não recuperou de uma lesão e foi dispensado dos trabalhos na selecção, informa a FCF.

O jogo com o Togo está agendado para 10 de Setembro, às 15:00 locais (16:00 local em Cabo Verde) no Estádio Kegué de Lomé, com a equipa nacional já qualificada para a fase final e com olhos postos no primeiro lugar do grupo.

No outro jogo, o Burkina Faso recebe Eswatini, em Ouagadougou.

Na classificação, Burquina Faso e Cabo Verde, já qualificados, lideram com dez pontos cada, seguidos de Togo (cinco pontos) Eswatini (dois pontos).

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, a ser disputada de 23 de Junho a 23 de Julho de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

Convocados:

Guarda-redes: Josimar Dias ‘Vozinha’ – (AS Trencin – Eslováquia), Marcio da Rosa – (Anadia FC -Portugal) e Dylan Silva (Sintrense – Portugal)

Defesas: Roberto Lopes ‘Pico’ – Shamrock Rovers (Irlanda) Steve Furtado – (CSKA 1948 -Bulgária) João Paulo Fernandes – (Sheriff -Moldávia) Logan Costa – (Toulouse – França) João Correia – (Desp. Chaves -Portugal) Romario Carvalho – (FC Oliveira do Hospital – Portugal).

Médios: Kenny Rocha – (Oostende – Bélgica) Deroy Duarte – (Fortuna Sittard – Países Baixos)

Carlos Fernandes ‘Cuca’ – (União de Leiria – Portugal) Kevin Pina – (FK Krasnodar – Rússia), Leandro Andrade – (Qarabag – Azerbaijão), Bruno Freire – (Dudelange – Luxemburgo)

Avançados: Ryan Mendes – (Karagumruk – Turquia) Lisandro Semedo – (Radomiak Radom – Polónia) Willy Semedo – (Omonia – Chipre) Gilson Benchimol – (Benfica – Portugal) Tiago Correia ‘Bebé’ – (Rayo Vallecano – Espanha) Luís Lopes ‘Duk’ – (Aberdeen – Escócia) Euclides Andrade ‘Clé’– (Os Belenenses – Portugal) Sérgio Andrade ‘Serginho’ – (Viborg – Dinamarca) e Papalelé MFK Karviná (República Checa).