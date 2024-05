Futebol: Guarda-redes e avançado são estreias na Selecção Nacional por Cabo Verde

Paulo Santos, guarda-redes do Estrela da Amadora e Fabrício Garcia, avançado do Estoril Praia são as novidades na convocatória de Cabo Verde para os próximos dois jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol.

De acordo com informação divulgada hoje pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), foram ainda chamados mais cinco jogadores que actuam em Portugal, incluindo os regressos de Bruno Varela (Vitória de Guimarães) e Hélio Varela (Portimonense). Os restantes são Jojó (Paços de Ferreira), Wagner Pina (Estoril) e Diogo Mendes (Marítimo). A selecção nacional, treinada por Pedro Brito ‘Bubista’, joga a 08 de Junho em Yaoundé contra os Camarões, em jogo da terceira jornada de apuramento para o Mundial de 2026. Três dias depois, os ‘tubarões azuis’ vão receber a Líbia, no Estádio Nacional, em encontro da quarta jornada. Após duas jornadas, Cabo Verde está no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos quatro pontos de Camarões e Líbia, enquanto Angola tem dois, Maurícias um e a Suazilândia ainda não pontuou. Estes serão os primeiros jogos dos cabo-verdianos após conseguirem no início do ano a melhor participação de sempre na Taça das Nações Africanas (CAN2023), ao chegarem, na quarta presença, aos quartos de final, fase em que foram eliminados pela África do Sul nas grandes penalidades. Em Março, Bubista pediu união ao país para poder garantir o inédito apuramento para o Mundial, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México. Segundo da FCF, o estágio da selecção vai começar no dia 30 de Maio, em Lisboa. Lista dos 25 convocados de Cabo Verde: - Guarda-redes: Vozinha (AS Trencin, Esl), Bruno Varela (Vitória, Por), Tiago Gomes (Union St. Gilloise, Bél) e Paulo Santos Cassoco (Estrela da Amadora, Por). - Defesas: Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irl), Diney (Al Bataeh, EAU), Logan Costa (Toulouse, Fra), Steven Moreira (Columbus, EUA), Kelvin Pires (SJK, Fin), Jojó (Paços de Ferreira, Por) e Wagner Pina (Estoril, Por) - Médios: Jamiro Monteiro (Gazisehir Gaziantep, Tur), Kevin Pina (Krasnodar, Rus), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Hol), Patrick Andrade (Qarabag, Aze), João Paulo Fernandes (Sheriff, Mol), Laros Duarte (FC Groningen, Hol) e Diogo Mendes (Marítimo, Por). - Avançados: Ryan Mendes (Karagumruk, Tur), Garry Rodrigues (Anakaragucu, Tur), Bebé (Rayo Vallecano, Esp), Jovane Cabral (Olympiacos, Gre), Hélio Varela (Portimonense, Port), Dailon Livramento (MVV, Hol) e Fabrício Garcia (Estoril, Por)

