Cabo Verde quer manter viva a esperança de apuramento para a CAN2025

O seleccionador nacional de futebol, Pedro Brito ‘Bubista’, expressou hoje estar esperançado no apuramento para a CAN2025, antes dos derradeiros embates, com Egipto e Mauritânia.

“Temos confiança na nossa equipa, no nosso sonho de continuarmos”, referiu em conferência de imprensa, na Praia, antes dos dois últimos jogos no Grupo B, a recepção ao Egipto, na sexta-feira, e a deslocação à Mauritânia, na terça-feira.

Para estes dois embates, os Tubarões Azuis tiveram uma baixa de última hora, com o extremo Garry Rodrigues a ser dispensado, devido a lesão, e a ser substituído por Tiago Correia 'Bebé', jogador do Racing de Ferrol (Espanha).

“O nosso princípio é sempre o mesmo: querer ganhar o jogo, ter confiança. Vimos de resultados que não são positivos, mas acho que todos podem ver que a equipa fez mais que suficiente para ganhar”, disse Bubista.

Nos dois últimos encontros de apuramento, em Outubro, Cabo Verde somou outros tantos desaires face ao Botsuana, ambos por 1-0, primeiro em casa e depois fora.

“Temos de aceitar e dar volta por cima. É isto que queremos fazer na nossa casa", concluiu o seleccionador.

Por seu lado, o capitão dos Tubarões Azuis, Ryan Mendes, referiu que o objectivo é “ganhar”.

“Sabemos que não é fácil, temos tido algumas dificuldades, mas fizemos uma semana de treino de qualidade e isso dá-nos ânimo”, disse.

A equipa nacional recebe na sexta-feira a selecção do Egipto, em jogo que será disputado no Estádio Nacional de Cabo Verde, na capital Praia, às 15:00 locais.

Na sexta e última jornada, na terça-feira, a equipa desloca-se à Mauritânia, para jogar no Estádio Cheikha Ould Boidiya, em Nouakchott, às 14:00 de Cabo Verde.

Os Tubarões Azuis estão no terceiro lugar do Grupo C, com três pontos, enquanto nos lugares de apuramento estão o Egipto, que lidera, com 12 pontos, e o Botsuana, em segundo, com seis pontos. A Mauritânia está em quarto e último lugar, com três pontos, os mesmos de Cabo Verde.