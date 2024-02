Ryan Mendes e Steven Moreira completamente reintegrados nos treinos para o “confronto” com África do Sul

O capitão Ryan Mendes e Steven Moreira reintegraram quinta-feira os treinos da selecção cabo-verdiana em Yamoussoukro, sem limitações, visando o jogo de sábado com África do Sul, contrariamente a Márcio da Rosa que continua no departamento médico.

De acordo com informações avançadas à Inforpress pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na noite de quinta-feira, “Os Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção de Cabo Verde realizaram mais uma sessão de treinos no anexo do estádio Charles Konan Banny, sob as ordens do seleccionador Bubista e a sua equipa técnica.

No treino desta quinta-feira, apenas o guarda redes Márcio da Rosa não treinou, por estar, ainda, entregue ao departamento médico, ao passo que o capitão e extremo Ryan Mendes e o dianteiro Steven Moreira, recuperaram na véspera, pelo que ambos os futebolistas reintegraram os trabalhos sem limitações.

Neste segundo dia nesta cidade da Costa do Marfim, treinaram os guarda-redes Vozinha e Dylan Silva, os defesas Stopira Roberto Lopes “Pico”, Edilson Borges “Diney”, Dylan Tavares, Logan Costa e Steven Moreira, os médios Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Kenny Rocha, João Paulo Fernandes, Deroy Duarte, Carlos Fernandes “Cuca”, Kevin Pina e Laros Duarte.

A estes juntaram os avançados Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Tiago Correia “Bebé”, Gilson Benchimol, Jovane Cabral e Bryan Teixeira.

No sábado, 03 de Fevereiro, Cabo Verde joga os quartos-de-final do CAN, que decorre na Costa do Marfim ante a África do Sul, um adversário que Cabo Verde já defrontou por cinco ocasiões com o registo de duas derrotas, duas vitórias e um empate, este que aconteceu em 2013, na estreia de Cabo Verde numa fase final do CAN.

O jogo será no Estádio Charles Konan Banny, em Yamoussoukro, e começa às 20:00 locais (19:00CV).

Confrontos dos quartos-de-final

Sexta-feira, 02: Nigéria – Angola (16:00) e RD Congo – Guiné-Conacri (19:00)

Sábado, 03: Mali – Costa do Marfim (16:00) e Cabo Verde – África do Sul ( 19:00)