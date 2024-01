Garry Rodrigues integra onze da jornada inaugural da CAN

O futebolista internacional cabo-verdiano Garry Rodrigues integra o onze da primeira jornada do Campeonato de África das Nações (CAN’2023), divulgado hoje pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

A inclusão do avançado cabo-verdiano deve-se ao golo apontado na vitória de Cabo Verde de 2-1 ante Gana, em jogo da primeira jornada do Grupo B.

Garry Rodrigues, suplente utilizado, entrou em campo aos 68 minutos para o lugar do capitão Ryan Mendes e marcou o golo da vitória de Cabo Verde aos 90+2, quando o jogo caminhava para fim, empatado a um golo.

Onze da primeira ronda:

Guarda-redes: Owono (Guiné-Equatorial)

Defesas: Saiss (Marrocos), Djiku (Gana), Sunzu (Zâmbia).

Médios: N’Koudou (Camarões), Ounahi (Marrocos), Camara (Gana) e Garry Rodrigues (Cabo Verde).

Avançados: Wissa (RD Congo), Mohamed (Egipto) e Salah (Egipto).

Cabo Verde volta a entrar em campo na sexta-feira, 19, às 14:00 locais (13:00 em Cabo Verde) para defrontar a selecção de Moçambique, no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em jogo da segunda jornada da fase de grupos do CAN’2023.

A selecção cabo-verdiana, que vem de uma vitória sobre o Gana, comanda o Grupo B com três pontos, seguida de Moçambique e Egipto (um ponto cada) e Gana, ainda sem pontuar.

De acordo com o regulamento divulgado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) passam à fase seguinte os dois primeiros classificados de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros da fase de grupos.

Esta é a quarta participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul, em 2013, Guiné Equatorial, em 2015, e Camarões, em 2021.

Divisão dos grupos:

Grupo A: Costa do Marfim, Nigéria, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau

Grupo B: Egipto, Gana, Cabo Verde e Moçambique

Grupo C: Senegal, Camarões, Guiné-Conacri e Gâmbia

Grupo D: Argélia, Burkina Faso, Mauritânia e Angola

Grupo E: Tunísia, Mali, África do Sul e Namíbia

Grupo F: Marrocos, RD Congo, Zâmbia e Tanzânia