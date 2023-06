Bubista torna-se no primeiro seleccionador a apurar Cabo Verde para duas fases finais

Pedro Leitão Brito, mais conhecido por Bubista, conseguiu hoje o feito de ser o primeiro seccionador nacional a apurar Cabo Verde para duas fases finais do campeonato Africano das Nações (CAN), em futebol.

Depois de ter apurado a seleção nacional para o CAN’2021, realizado nos Camarões, Bubista consegue a qualificação para Costa Marfim 2023, a ser disputado em Janeiro do próximo ano.

De lembrar que Bubista foi o capitão da selecção nacional que conquistou a Taça Amílcar Cabral em 2000.

Em conferência de imprensa, após a vitória, por 3-1, sobre a Burkina Faso, o seleccionador nacional disse que, antes de tudo, é sempre uma vitória da equipa e de Cabo Verde.

Já no seu terceiro CAN, já que Bubista esteve numa das edições como adjunto, o timoneiro crioulo enalteceu a evolução dos “Tubarões Azuis”, alegando que a qualificação foi merecida e que, não obstante, o público não ter correspondido às expectativas, os espectadores foram muito importantes para mais esta vitória e qualificação.

Lúcio Antunes, em 2013, na África do Sul, e Rui Aguas, em 2015, na Guiné Equatorial, foram os outros selecionadores que qualificaram Cabo Verde.

Cabo Verde confirmou hoje a sua quarta participação numa fase final do CAN, a segunda consecutiva, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015 na Guiné Equatorial, e 2021 nos Camarões

No outro jogo do grupo, o Togo venceu a Eswatini por 2-0, em partida realizada no Estádio Mbombela, na África do Sul (casa emprestada), resultado que, após o triunfo de Cabo Verde, deixa as duas selecções sem chances de apuramento.

Na classificação do grupo B, Burquina Faso e Cabo Verde, já qualificados, lideram, com 10 pontos cada, seguidos de Togo (cinco pontos) Etswatini (dois pontos).

Na última jornada, a acontecer em Setembro, Cabo Verde viaja a Lomé para defrontar o Togo, enquanto que o Burkina Faso recebe o Etswatini, em Ouagadougou.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, a ser disputada de 23 de Junho a 23 de Julho de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

O CAN’2023 vai contar com a participação de 24 selecções africanas.