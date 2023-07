Cabo Verde já conhece adversários no apuramento para o Campeonato do Mundo de Futebol

Cabo Verde vai tentar presença inédita nesta competição FIFA que, desta vez, se realiza no Canadá, EUA e México. Alterações no apuramento fizeram aumentar o número de equipas com apuramento directo garantido.

Sorteio realizado hoje em Abidjan, Costa do Marfim, colocou Cabo Verde no Grupo D juntamente com Camarões, Angola, Líbia, Eswatini e ilhas Maurícias.

As alterações introduzidas nesta fase de apuramento aumentaram o número de equipas africanas com apuramento directo para o Campeonato do Mundo. Assim, segundo a FIFA o primeiro classificado de cada um dos nove grupos de apuramento tem acesso directo à competição, sendo que os quatro melhores segundos classificados vão disputar um play-off de apuramento inter-confederações.

"O torneio de repescagem da FIFA contará com uma equipa de cada uma das seis confederações da FIFA, exceto a UEFA, e mais uma equipa da confederação anfitriã (Concacaf). Duas das seis equipas serão seleccionadas com base no Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola. As equipas cabeças-de-série disputarão uma vaga no Campeonato do Mundo da FIFA contra os vencedores dos dois primeiros jogos a eliminar que envolvam as quatro equipas não apuradas", explica a FIFA no seu site.

Os jogos da fase de grupos realizar-se-ão em dez dias de competição durante os próximos dois anos: 13-21 de Novembro de 2023; 3-11 de Junho de 2024; 17-25 de Março de 2025; 1-9 de Setembro de 2025; 6-14 de Outubro de 2025; 10-18 de Novembro de 2025 (Play-offs)