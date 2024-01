​Tubarões Azuis focados no jogo contra Moçambique

Os Tubarões Azuis estão focados no jogo contra Moçambique, para a segunda jornada, que acontece na sexta-feira, 19, no Estádio Felix Houphouet-Boigny, depois de no domingo, 14, ter vencido o Gana, por 2-1, no jogo da primeira jornada do grupo B.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), esta segunda-feira, 15, no treino, a equipa técnica dividiu o grupo, sendo que os que foram titulares no primeiro jogo, fizeram treino de recuperação, enquanto que os suplentes treinaram normalmente. “A equipa técnica, liderada por Bubista, aproveitou para corrigir alguns aspectos do jogo de ontem”.

De acordo com o boletim médico: Stopira encontra-se na fase final do retorno ao treino, tendo integrado os trabalhos no grupo com limitações.

Esta segunda-feira, treinaram os guarda-redes Josimar Dias ‘Vozinha’, Marcio da Rosa e Dylan Silva. Os defesas Roberto Lopes ‘Pico’, Edilson Borges ‘Diney’, Dylan Tavares, Logan Costa e Steven Moreira. Os médios Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Kenny Rocha, João Paulo Fernandes, Deroy Duarte, Carlos Fernandes ‘Cuca’, Kevin Pina e Laros Duarte. Os avançados Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Tiago Correia ‘Bebé’, Gilson Benchimol, Jovane Cabral e Bryan Teixeira.

Cabo Verde joga nesta sexta-feira, 19, no Estádio Felix Houphouet-Boigny, no Côte d’Ivoire (Costa do Marfim), frente a Moçambique, para a segunda jornada da fase de grupos do CAN, a partida começa às 14h00 (13h00 em CV).