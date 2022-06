Cabo Verde busca hoje primeiros pontos na qualificação

A selecção nacional de futebol procura os primeiros pontos na qualificação para o CAN’2023 defrontando hoje, às 16:30, no Estádio Marrakech (Marrocos), a congénere do Togo, em jogo da segunda jornada do Grupo B.

Cabo Verde vai entrar em campo na qualidade de anfitrião devido às restrições, por parte da CAF, dos estádios Nacional, na Cidade da Praia, e Adérito Sena, em São Vicente.

Para este jogo, o seleccionador Bubista conta com todos os convocados, inclusive o médio Yannick Semedo, chamado devido às ausências de João Correia e Kevin de Pina.

Esta partida vai ser dirigida por um trio de arbitragem da Tunísia, comandado Mehrez Melki.

Yamen Malloulchi e Wael Hannachi foram designados pela CAF para o papel de primeiro e segundo assistentes, respectivamente, ao passo que ao marroquino Jamal Kaaouachi foi confiado às funções de comissário do jogo.

No outro jogo do grupo, Burkina Faso, que venceu Cabo Verde (2-0) no jogo de estreia, defronta Eswatini (empatou a dois golos com o Togo), partida a disputar-se em Joanesburgo, na África do Sul.

A fase final da edição 2023 do CAN será realizada na Costa do Marfim e deverá contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde vai tentar a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões