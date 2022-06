Futebol/CAN’2023: Bubista “satisfeito” com vitória sobre Togo

O selecionador nacional de futebol Bubista mostrou-se “satisfeito” com vitória (2-0) sobre o Togo e salientou a “entrega” dos jogadores durante a partida.

“Foi uma vitória da equipa, os jogadores estão de parabéns”, disse o seleccionador, após o triunfo que garantiu o segundo lugar no Grupo B de qualificação para o CAN’2023, com três pontos.

A selecção nacional de futebol venceu na terça-feira, 07, a congénere do Togo por 2-0, com golos de Júlio Tavares e Jamiro Monteiro, em jogo realizado no Estádio Marakesh, em Marrocos, casa emprestada a Cabo Verde.

“Não entramos em depressão quando perdemos e nem euforia quando ganhamos”, observou Bubista, que admitiu que não foi fácil gerir a condição física dos futebolistas, “depois de uma época muito desgastante”.

Após estas duas jornadas de qualificação, na classificação do Grupo B, Burkina Faso lidera com seis pontos, seguido de Cabo Verde (três), enquanto que Togo e Eswatini ficam com um ponto cada.

Cabo Verde volta a jogar no dia 19 de Setembro com a Eswatini, partida que também pode ser fora de portas, caso até a data o Estádio Nacional, na Cidade da Praia, e o Estádio Adérito Sena, em São Vicente, não estejam certificados pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

A fase final da edição 2023 do CAN vai ser disputada na Costa do Marfim e deve contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde vai tentar a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.