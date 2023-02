Cabo Verde enfrenta hoje Guiné Conacri no primeiro dos três jogos decisivos para o Mundial de basquetebol

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina, praticamente na sua máxima força, enfrenta hoje a sua congénere da Guiné Conacri, em Angola, no primeiro das três partidas desta quinta e última janela de qualificação para o Mundial’2023.

O jogo realiza-se no Pavilhão Multiuso de Luanda, às 16:30 locais (14:30 de Cabo Verde) e só a vitória interessa aos Tubarões Azuis.

“Para mim o mais importante neste momento não é Angola nem a Cote Ivoire, é a Guiné Conacri, por ser o primeiro jogo. É fundamental ganhar este jogo. Se não ganharmos a Guiné o resto já não nos interessa”, avisou o seleccionador cabo-verdiano, Emanuel Trovoada, à Inforpress, convicto de que a comitiva crioula está focada na vitória rumo à qualificação.

Na sua antevisão da competição nesta quinta e última janela de qualificação africana, o selecionador incutiu nos atletas a mentalidade em como “Angola vai ser um debate duro”, atendendo que “organizando em casa, conhecendo bem, uma grande potência, mexe milhões, o povo”, mas que Cabo Verde parte preparado para a competição.

Em relação a Costa do Marfim, atendendo que os costa-marfinense já se encontram qualificados para o Mundial, como vencedores do grupo, Emanuel Trovoada não espera grande resistência, já que esta selecção deverá prescindir dos seus melhores jogadores

Reforçada com atletas como o experiente Betinho Gomes (SL Benfica, Portugal), Jeff Xavier (EUA, de volta após uma longa ausência) que se juntam aos habituais convocados, Cabo Verde almeja ainda contar com o gigante Edy Walter Tavares, que ainda esta quinta-feira jogou para o Real Madrid (Espanha) na Euroliga, para “atacar” o apuramento.

A selecção cabo-verdiana encontra-se em Angola desde terça-feira, onde tem estado a intensificar as estratégias para esta derradeira janela de qualificação e espera contar ainda hoje com Edy Tavares, de forma a encarar com determinação a Guiné Conacri, ciente que só a vitória interessa a Cabo Verde para manter intactas as suas aspirações.

Cabo Verde, de acordo com a calendarização, partilha o Grupo E com as selecções nacionais da Costa do Marfim, Guiné Conacri e Angola.

Cabo Verde estreia-se nesta quinta janela africana de qualificação a 24 do corrente diante da Guiné Conacri, para logo no dia seguinte, 25, defrontar os anfitriões de Angola, de modo que a 26 encerre a sua campanha ante a Costa do Marfim.

As eliminatórias de qualificação africana para ao Mundial’2023 começaram a ser disputadas em novembro de 2021 e terminam em fevereiro do ano em curso, envolvendo 16 selecções nacionais que competem pelas cinco vagas, em cinco janelas do torneio ao longo de 15 meses.

A Costa do Marfim, já qualificada, lidera o Grupo E com 14 pontos, seguido de Angola com 12, Cabo Verde com 11, Nigéria 10, Guiné Conacri e Uganda com oito pontos cada.

A selecção cabo-verdiana luta nesta janela de qualificação para uma das cinco vagas africanas na Copa do Mundo de Basquetebol FIBA’2023, programada para acontecer de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023 no Japão, Indonésia e Filipinas.

Os convocados para “Operação” Angola

Wil Tavares (Balkan, Bulgária), Shane da Rosa (Piratas, EUA) Ivan Almeida (Benfica, Portugal) Fidel Mendonça (Prédio, Cabo Verde), Patrick Mendes “Puto” (Almeria, Espanha), – Patrick Spencer “Giannis” (Zentro Basket Madrid, Espanha), Jeft Xavier (EUA), Joel Almeida (CAP, Camarões), Kevin Gomes “Kevón” (Porto, Portugal), Anderson Correia, (Petro de Luanda, Angola), Kevin Koronel (Mans, França), Michel Mendes (Piratas, EUA), Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha) e Betinho (Benfica, Portugal).

A equipa técnica é constituída pelos treinadores Emanuel Trovoada (principal) e pelos adjuntos Daniel Miranda e José Vieira