Cabo Verde no Mundial: “Esta é a vitória a todo o povo cabo-verdiano”

O seleccionador cabo-verdiano de basquetebol sénior masculino dedicou a inédita qualificação do combinado nacional ao Mundial da FIBA 2023 a todo o povo cabo-verdiano, considerando tratar-se da vitória da “resiliência, dedicação, sacrifício e muito amor à Pátria”.

Em conferência de imprensa realizada no Salão Multiuso de Luanda, palco dos jogos desta quinta e última janela de apuramento africano, que ditou a qualificação dos Tubarões Azuis (nome por que é conhecida a selecção cabo-verdiana), Emanuel Trovoada, que fez questão de falar as primeiras palavras em crioulo, estendeu esta dedicatória a sua família, ao Governo e ao presidente da federação, Mário Correia.

Para Mané, como é desportivamente tratado, disse que este apuramento deixa claro que “vale sempre a pena acreditar que o trabalho compensa e que” tudo foi propjectado para que um dia os jovens cabo-verdianos possam estar no Mundial.

Perante a ansiedade dos jornalistas estrangeiros que cobriam o evento, já que a imprensa cabo-verdiana, uma vez mais, ficou fora do palco da competição, Mané ressaltou que foi a vitória do querer, explicando que alguns dos jogadores tiveram mesmo de custear as suas passagens exemplificando o caso de Edy Tavares, que tinha jogado na véspera do jogo com Angola, para o Real Madrid para a Euroliga, mas que chegou ainda a defrontar os angolanos e costa-marfinenses.

Manter os jogadores em clima de serenidade de modo a usufruírem do prazer de jogar basquetebol e transferir todo o sentido de responsabilidade para à equipa técnica, foram para Mané um dos trunfos para esta qualificação, a que se junta ao feito alcançado em 2007 quando levou Cabo Verde a medalha de Bronze no campeonato Africano, também realizado no solo angolano.

A selecção de Cabo Verde de basquetebol qualificou-se esta tarde pela primeira vez para o Mundial da modalidade, ao vencer a sua congénere da Costa do Marfim (79-64).

Cabo Verde terminou a fase de qualificação na terceira posição do grupo E com 16 pontos, os mesmos que a Angola, numa poule vencida pela Costa do Marfim com 18 pontos.

Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto, Angola e Cabo Verde vão ser os representantes africanos na grande montra do basquetebol mundial.

O Mundial’2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez do habitual 24 e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.