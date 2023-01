Cabo Verde perde com Hungria e termina 'main round' só com derrotas

​A selecção cabo-verdiana masculina de andebol encerrou a sua participação no main round do Mundial de Andebol só com derrotas, após perder hoje com a congénere da Hungria, por 42-30.

Em jogo a contar para a terceira jornada do pote 2, disputado na Scandinavium Arena, na Suécia, Cabo Verde não foi capaz de superar os húngaros que, ao intervalo, já venciam por 22-15. O 28º Campeonato do Mundo de andebol decorre de 12 a 29 do deste mês, na Polónia e Suécia e conta com o concurso de 32 selecções. A Dinamarca é a campeã em título.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.