Cabo Verde qualifica-se para o CAN’2024 de andebol no Egipto

A selecção cabo-verdiana de andebol masculina, vice-campeã d’África, está qualificada para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2024, a ser disputado de 18 a 28 de Janeiro, no Cairo (Egipto), anunciou a Confederação Africana de Andebol (CAH, na sigla em inglês).

De acordo com informações avançadas pela instância que superintende a modalidade em África, a cidade do Cairo, volta a acolher a Copa Africana das Nações, que já vai na sua 26ª edição, prova qualificável para Jogos Olímpicos Paris’2024 e Campeonato do Mundo de 2025 em séniores masculinos.

A selecção cabo-verdiana foi vice-campeã da África, no Campeonato Africano das Nações, realizado no Egipto em 2022, posição que permitiu aos “Tubarões Azuis”, nome pela qual é conhecida a equipa nacional, apurar-se automaticamente para o 28º Campeonato do Mundo de 2023.

Disputado de 12 a 29 de Janeiro, na Polónia e Suécia, o Mundial de Andebol contou com a participação de 32 selecções, sendo que Cabo Verde partilhou o Grupo com os combinados nacionais da Suécia, do Brasil e do Uruguai.Egipto, campeão d’África em título, e Cabo Verde, na qualidade de vice, foram as únicas selecções africanas no Mundial de 2023, competição na qual a Dinamarca revalidou título mundial de andebol sénior masculino, ao derrotar na final a França por, 34-29, em partida realizada na Suécia.