Andebol/CAN’2024: Selecção de Cabo Verde ganha Zâmbia e sela apuramento para os quartos-de-final

A selecção cabo-verdiana de andebol venceu esta tarde a Zâmbia por 45-13 em partida da segunda jornada do Grupo A do CAN’2024 que decorre no Egipto e qualificou-se para a segunda fase da prova.

A equipa nacional, que detém o estatuto de vice-campeã de África, e que vinha de uma moralizadora vitória na jornada inaugural deste Campeonato Africano das Nações frente ao Ruanda (52-27), fez valer o “status” para somar a segunda vitória consecutiva, pelo que ao intervalo já levava uma margem confortável de 23-08. Na etapa complementar, os comandados do técnico português, Jorge Rito, confirmaram o favoritismo, com o “placard” a registar o resultado final de 45-13. Délcio Pina, com sete golos, foi eleito o Homem do Jogo. Com duas vitórias, sobre Ruanda e Zâmbia, a equipa nacional de Cabo Verde qualifica-se automaticamente para a segunda fase, da 26ª Copa Africana das Nações, assim como a RD Congo, equipa que ao vencer hoje os ruandeses, conquistou, igualmente, a segunda vitória. O terceiro e último jogo da fase do Grupo A será frente à RD Congo, marcado para 21 de Janeiro, altura na qual a Zâmbia defronta o Ruanda. De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Andebol, CAH, os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase. Constituição dos Grupos A: Cabo Verde, RD Congo, Zâmbia e Ruanda B: Egipto (campeã de África em título), Guiné Conacri, Camarões e Congo C: Marrocos, Argélia, Gabão e Líbia D: Tunísia, Angola, Nigéria e Quénia.

