CAN’2024/Andebol: Cabo Verde perde com Argélia (26-32) e falha acesso à final

A selecção de andebol masculina de Cabo Verde falhou ontem o acesso à final do Campeonato Africano das Nações, CAN’2024, ao perder com a Argélia por 32-26 em jogo das meias-finais realizado na cidade do Cairo.

A partida foi praticamente dominada pelos argelinos, que ao intervalo já levavam uma vantagem confortável de 16-08. Com esta derrota, a primeira ao cabo de cinco jogos, a selecção crioula vai agora, defrontar no sábado, 27, a equipa nacional da Tunísia, em jogo para atribuição do terceiro lugar, isto é para a medalha de bronze e, consequentemente, a qualificação aos Jogos Olímpicos Paris’2024. A final da 26ª edição do CAN vai ser disputada entre o Egipto, que continua na defesa do título, e a Argélia.

