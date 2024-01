​Andebol: Cabo Verde vence RDC e garante primeiro lugar do Grupo A no CAN

A Selecção Nacional de Andebol venceu, hoje, a República Democrática do Congo (RDC) por 29-22, em jogo da terceira e última jornada do grupo A do Campeonato Africano das Nações (CAN’2024), que decorre no Egipto. Com a terceira vitória em três jogos, a equipa nacional garantiu o primeiro lugar do Grupo.

Ambas as selecções já tinham assegurado o apuramento para os quartos da competição, pelo que a partida de hoje serviu para definir o primeiro lugar do Grupo. Cabo Verde comanda o Grupo A com seis pontos, seguido pela República Democrática do Congo (RDC) com quatro, Ruanda com dois e Zâmbia que não pontuou, depois de perder todas as três partidas. Nas partidas anteriores, a Seleção Nacional de Andebol derrotou, a 19 de Janeiro, a Zâmbia por 45-13, dois dias depois de ter vencido o Ruanda por 52-27. A terceira vitória na competição foi conseguida hoje frente à RDC.

