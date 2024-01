CAN’2024/Andebol: Cabo Verde perde com Tunísia e falha o pódio

​A selecção masculina de andebol perdeu hoje com a Tunísia (28-35) em jogo para atribuição do terceiro lugar, pelo que falhou a conquista da medalha de bronze do Campeonato Africano das Nações, CAN’2024 no Egipto.

Cabo Verde perdeu este desafio, sobretudo, pela sua falsa entrada, e uma forte ofensiva contrária, já que nos minutos iniciais chegou a ter uma desvantagem de 0-6 para os tunisinos. Já ao intervalo a formação da Magrebe já vencia por 13-20. Com esta derrota, a segunda consecutiva, o combinado cabo-verdiano falhou, igualmente, a qualificação pré-olímpica para Paris’2024, mas vai deixar o Egipto com o apuramento garantido para o Campeonato do Mundo. No cômputo geral, a presença de Cabo Verde na 26ª CAN redunda em três vitórias na fase de Grupos frente a Ruanda (52-27), Zâmbia (45-23) e RD Congo (29-22), seguida de um triunfo nas quartas-de-finais, diante dos Marrocos (31-22 ) e duas derrotas, a primeira nas meias-finais para a Argélia ( 26-32 ) na quinta-feira e desta última com a Tunísia. A final realiza-se ainda esta tarde entre os campeões em título do Egipto e a Argélia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.