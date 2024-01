CAN’2024/Andebol: Cabo Verde defronta Argélia em jogo de acesso à final

A selecção cabo-verdiana de andebol masculina, vice-campeã de África, joga na quinta-feira, 25, com a congénere da Argélia, em busca de um lugar na final do 26º Campeonato Africano das Nações, que decorre no Egipto.

O jogo, de acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Andebol, realiza-se às 17:30 de Cabo Verde. O seleccionador português de Cabo Verde, Jorge Rito, adiantou à RCV, na cidade do Cairo, que os atletas estão motivados pela conquista do primeiro grande objectivo de qualificar-se para o Campeonato do Mundo, e que doravante resta alcançar aos próximos objectivos que são a qualificação pré-olímpica Paris’2024 e chegar à final com vista a conquista do ceptro. Cabo Verde conta com o pleno de vitórias nas quatro partidas já realizadas, das quais três na fase de Grupo (A) sobre Ruanda (52-27), Zâmbia (45-13) e RD Congo (29-22) e mais recente no jogo de acesso às meias-finais ante Marrocos por 31-22. Para chegar às meias-finais, Cabo Verde eliminou Marrocos nas quartas-de-finais, Argélia deixou pelo caminho a RD Congo (36-23), Egipto, campeão em título, excluiu Angola da luta pelo título (37-25), ao passo que a Tunísia levou de vencida a Guiné-Conacri (37-24). Jogos das meias-finais: Cabo Verde x Argélia e Egipto x Tunísia.

