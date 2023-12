CAN’2024 em Andebol: Cabo Verde inicia hoje em Portugal o estágio de preparação para Egipto

A selecção cabo-verdiana de andebol sénior masculina, vice-campeã da África, concentra-se hoje, em Portugal, com os 20 pré-seleccionados do seleccionador Jorge Rito, para o estágio de preparação para o CAN’2024, a ser disputado no Egipto.

Com objectivos claros de se posicionar entre os três primeiros lugares, Cabo Verde, segundo o director-técnico da federação nacional da modalidade, Alberto Correia e Silva, vai iniciar este estágio que deverá decorrer de 26 a 30 do corrente, para ser interrompida no final do ano de forma a ser retomado a partir de 03 de Janeiro até a 16 do corrente.

O estágio para a 26ª edição do CAN vai contar com os 20 pré-seleccionados, com vista à escolha definitiva dos 17 atletas que irão representar o País na prova da cidade do Cairo, Egipto, a ser disputada de 17 a 27 do corrente.

A Federação Cabo-verdiana de Andebol, segundo o dirigente Correia e Silva, está a fazer um trabalho para que a comitiva trabalhe sem sobressaltos, pelo que já tem praticamente reunida todas as condições financeiras para a participação da selecção masculina na maior prova do continente africano.

Cabo Verde, na qualidade de vice-campeã da África, vai ao Egipto com o intuito de “tentar fazer o melhor” ou pelo menos ficar nos três primeiros lugares, que dão acesso à qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris’2024.

É que, “com base no desempenho do Egipto, classificado em sétimo lugar no último Campeonato Mundial sénior masculino, a África conquistou automaticamente duas vagas para os Jogos Pré-Olímpicos.

Neste caso, segundo informa a FCA, “se o Egito vencer o CAN, a África garantirá duas vagas, para o segundo e terceiro colocados na qualificação pré-olímpica”, mas caso outro país conquiste o título de campeão africano, essa equipa se qualificará directamente para os Jogos Olímpicos e o Egipto, actual campeão da África em título, avança para as eliminatórias olímpicas, sendo que neste caso a África terá dois países adicionais nesta fase de qualificação.

De acordo com a calendarização, a selecção crioula estreia-se a 17 de Janeiro no Grupo A, ante o Ruanda, para dois dias depois, 19, defrontar a sua congénere com a Zâmbia, estando o terceiro e último jogo da fase do Grupo frente a sua adversária da RD Congo, marcado para 21 de Janeiro.

À luz do regulamento da Confederação Africana de Andebol, CAH, os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase.

Constituição dos Grupos

A: Cabo Verde, RD Congo, Zâmbia e Rwanda;

B: Egipto (campeã da África em título), Guiné (Conacri), Camarões e Congo;

C: Marrocos, Argélia, Gabão e Líbia;

D: Tunísia, Angola, Nigéria e Quénia.