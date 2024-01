CAN’2024/Andebol: Cabo Verde continua a intensificar os treinos em Oeiras

A selecção cabo-verdiana de andebol continua a trabalhar em Oeiras (Portugal), com os 20 pré-convocados, com vista a intensificar os treinos para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2024, no Egipto.

Os treinos, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Andebol, realizam-se “duas vezes por dia no Pavilhão de Oeiras, gentilmente cedido pela Câmara Municipal, sob a liderança do Dr. Isaltino Morais”, fruto de uma parceria considerada fundamental”. O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, ainda segundo a fonte, “assegurou também um autocarro para as deslocações entre o hotel e o Pavilhão Carlos Queirós”. “Estamos a trabalhar arduamente para representar Cabo Verde da melhor forma neste campeonato”, lê-se na missiva federativa. Cabo Verde, vice-campeã d’África, estreia-se a 17 de Janeiro no Grupo A, ante o Ruanda, para dois dias depois, 19, defrontar a sua congénere da Zâmbia, estando o terceiro e último jogo da fase do Grupo frente à sua similar da RD Congo, marcado para 21 de Janeiro. À luz do regulamento da Confederação Africana de Andebol (CAH), os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase. Constituição dos Grupos A: Cabo Verde, RD Congo, Zâmbia e Ruanda B: Egipto (campeã d’África em título), Guiné Conacri, Camarões e Congo C: Marrocos, Argélia, Gabão e Líbia D: Tunísia, Angola, Nigéria e Quénia.

