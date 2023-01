Cabo Verde perde com Portugal no Mundial de Andebol

A Selecção Nacional foi hoje derrotada pela sua congénere portuguesa por 35-24.

No encontro relativo à 4ª jornada do Grupo II do 'Main Round' do Campeonato do Mundo de Andebol Suécia/Polónia-2023, na Arena Escandinávia, em Gotemburgo, Cabo Verde sofreu mais uma derrota.

As duas equipas apresentaram-se na sua máxima força sem qualquer jogador lesionado ou castigado num jogo que foi arbitrado pelas alemãs Merz Maike e Kuttler Tanja.

Na primeira parte notou-se algum equilíbrio entre as duas equipas como o demonstra o resultado ao intervalo (14-12). Já na segunda parte o jogo acabou por pender para a equipa portuguesa que chegou ao final do encontro com uma vantagem de 12 golos (35-23).

No Grupo II do 'Main Round', Cabo Verde tem zero pontos, Portugal soma agora cinco pontos, mas só os dois primeiros passam à próxima fase: o grupo é, nesta altura, liderado pela Suécia, com seis pontos, segue-se Portugal e depois a Islândia que tem 3 pontos, mas um jogo a menos.

CABO VERDE: Luís Almeida e Edmilson Gonçalves (guarda-redes); Délcio Pina, Ivo Santos, Edmilson Araújo, Leandro Semedo (capitão), Flávio Fortes, Bruno Landim, Paulo Moreno, Rafael Andrade, Admilson Furtado, Gelson Correia, Felisberto Landim, Elleoy Semedo, Gualter Furtado e Nélson Pina. Selecionador: Ljubomir Obradovic.

PORTUGAL: Manuel Gaspar e Miguel Ferreira (guarda-redes); Pedro Portela, Vitor Iturriza, Miguel Martins, Rui Silva (capitão), Leonel Fernandes, Alexis Borges, Diogo Branquinho, Alexandre Cavalcanti, António Areia, Francisco Costa, André Gomes, Martim Costa, Luís Frade e Fábio Magalhães. Selecionador: Paulo Jorge Pereira.