Selecção de Cabo Verde retoma trabalhos da terceira fase de preparação

A selecção cabo-verdiana de andebol masculina, vice-campeã da África, retoma hoje, em Portugal, a terceira fase dos trabalhos de preparação para o Mundial’2023, no qual pretende realizar dois amistosos em quatro dias com o selecção de Portugal.

Depois de um interregno para a passagem de ano, os convocados do seleccionador nacional, Ljubomir Obradovic, voltam a reunir-se, de 02 a 05 do corrente no Complexo Desportivo de Melgaço, norte de Portugal, para a retoma dos treinos para a segunda participação de sempre de Cabo Verde, enquanto representante africano na prova máxima do andebol, a nível mundial.

A preparação dos vice-campeões da África, de acordo com a programação da Federação Cabo-verdiana de Andebol, inclui, ainda, participação do combinado crioulo num torneio internacional na Suíça de 05 a 08 de Janeiro, envolvendo as equipas mundialistas da Suíça, do Japão e da Áustria.

A Federação Cabo-verdiana de Andebol já definiu como primeira prioridade desta participação cabo-verdiana a passagem à segunda fase, sendo que Cabo Verde está inserido no grupo conjuntamente com as selecções nacionais da Suécia, do Brasil e do Uruguai.

O 28º Campeonato do Mundo de andebol vai ser disputado de 12 a 29 de Janeiro de 2023, na Polónia e na Suécia e vai contar com a participação de 32 selecções, sendo a Dinamarca a actual campeã em título.

Divisão dos grupos:

Grupo A: Espanha, Montenegro, Chile e Irão;

Grupo B: França, Polónia, Arábia Saudita e Eslovénia;

Grupo C: Suécia Brasil, Cabo Verde e Uruguai;

Grupo D: Islândia, Portugal, Hungria e República Checa;

Grupo E: Alemanha, Qatar, Sérvia e Argélia;

Grupo F: Noruega, Macedónia do Norte, Argentina e Países Baixos;

Grupo G: Egipto, Croácia, Marrocos e Estados Unidos da América;

Grupo H: Dinamarca, Bélgica, Bahrain e Tunísia