Cabo Verde perde e inicia segunda fase frente à Islândia

A selecção cabo-verdiana perdeu hoje com a congénere do Brasil por 28-30 e inicia a próxima fase do Campeonato do Mundo que arranca quarta-feira, ante à congénere da Islândia, segunda classificada do grupo D.

Após esta derrota, a selecção nacional inicia a segunda fase, onde vai defrontar as três selecções classificadas do grupo D: Portugal, Islândia e Hungria.

Cabo Verde ficou no terceiro lugar do grupo C com dois pontos e seguiu para a próxima fase, juntamente com a Suécia (seis pontos) e Brasil (quatro pontos).

O jogo com a Islândia, está agendado para quarta-feira, 18, às 22:00, no Scandinavium Arena, na Cidade de Gotemburgo, na Suécia.

Na sexta-feira, 20, defronta Portugal, primeiro do grupo C, em mais um duelo lusófono, e termina a sua participação nesta fase frente à Hungria, terceira da poule D, no domingo, 22.

Cabo Verde venceu o Uruguai por 33-25 na jornada inaugural e perdeu com a Suécia por 34-27, e mesmo assim a equipa orientada por Ljubomir Obradović apurou-se à fase principal, o que também é um feito histórico.

No outro jogo do Grupo, a Suécia, conseguiu o pleno de vitórias na primeira fase ao bater o Uruguai por 47-12.

O 28º Campeonato do Mundo de andebol decorre de 12 a 29 do corrente, na Polónia e Suécia e conta com o concurso de 32 selecções. A Dinamarca é a actual campeã em título.

Divisão dos grupos:

Grupo A: Espanha, Montenegro, Chile e Irão.

Grupo B: França, Polónia, Arabia Saudita e Eslovénia

Grupo C: Suécia Brasil, Cabo Verde e Uruguai

Grupo D: Islândia, Portugal, Hungria e República Tcheca

Grupo E: Alemanha, Qatar, Servia e Argélia

Grupo F: Noruega, Macedónia do Norte, Argentina e Holanda

Grupo G: Egipto, Croácia, Marrocos e Estados Unidos da América

Grupo H: Dinamarca, Bélgica, Bahrain e Tunísia.