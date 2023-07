Selecção agastada com alegado incumprimento de promessas e falta de condições no estágio

A equipa técnica e os basquetebolistas pré-selecionados para o Mundial de Basquetebol estão agastados com a falta de condições de trabalho no estágio, que decorre na capital, e exortam as autoridades a cumprir as promessas.

Quando falta praticamente um mês para o arranque do Mundial de Basquetebol, 16 dos 19 pré-convocados para o Mundial já se encontram na Cidade da Praia, numa das unidades hoteleiras, e os trabalhos prosseguem desde segunda-feira no pavilhão Vává Duarte com treinos bi-diários.

O capitão Fidel Mendonça revelou à imprensa a insatisfação do grupo, alegando que apesar de os basquetebolistas terem dado o máximo para Cabo Verde, ao longo de todo o tempo, coroado com a qualificação para o Mundial, os esforços não estão sendo correspondidos pelas autoridades cabo-verdianas.

Mendonça disse que as promessas feitas desde Fevereiro não foram cumpridas e revelou que os jogadores disputaram todas as exigentes janelas de qualificação sem as suas ajudas de custo, alertando que neste estágio para a maior prova do mundo sequer dispõem de equipamentos para treino.

“A nossa participação no Campeonato do Mundo é dos melhores momentos do desporto nacional desde a independência. Se houve quem lutou pela nossa independência e nos educou e agora estamos no topo do mundo, temos que nos sentir apoiados para lá estar. Houve muitas promessas, mas não foram cumpridas”, lamentou, solicitando “maior respeito” aos atletas.

Desabafo do capitão que foi hoje corroborado pelo seleccionador nacional Emanuel Trovoada, que foi “curto e grosso” para mostrar-se “desacreditado e farto de promessas” e pergunta se há ou não condições para a selecção cabo-verdiana de basquetebol ir ao Mundial.

“Se há condições vamos trabalhar, se não que nos digam e vamos fazer outras coisas. É um esforço grande. Da minha parte tento manter os atletas focados e estão focados, têm estado a dar litro. No fundo o capitão está a reclamar algo que foi prometido. Não devia estar a acontecer. Todos estes problemas deveriam estar solucionados antes da preparação”, declarou.

Trovoada exortou para que haja honestidade, que sejam sinceras, sublinhando que assim como os jogadores mais à frente irá “explodir” também.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA no dia 26 de Agosto, ante a equipa nacional da Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de basquetebol, Cabo Verde volta a competir, a 28 do mesmo mês, desta feita, frente a sua congénere dos sul-americanos da Venezuela (17º ranking Mundial) para a segunda jornada e termina a sua participação na fase de grupo, a 30 do corrente, ante europeus da Eslovénia (sétimo do ranking mundial).

O orçamento da selecção de basquetebol de Cabo Verde para o Campeonato do Mundo, a ser disputado de 25 de Agosto a 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas está avaliado em 60 mil contos.

Lista dos pré-convocados:

Bases: Wil Tavares (Balkan, Bulgária), Shane da Rosa (Piratas, EUA), Jeft Xavier (EUA), Amin Delgado (Espanha), Hugo Correia e Silva.

Extremos: Fidel Mendonça (Prédio, Cabo Verde), Ivan Almeida (Benfica, Portugal), Joel Almeida (CAP, Camarões), Patrick Mendes “Puto” (Almeria, Espanha), Anderson Correia, Petro de Luanda, Angola), Patrick Spencer “Giannis” (Zentro Basket Madrid, Espanha).

Posições Quatro e Cinco: Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha), Kevin Gomes Kevon (Porto, Portugal), Keneth Mendes, João “Betinho” Gomes (Benfica Portugal), Kevin Koronel (Mans, França), Amarilson Lopes (Maguei, (Socuellamos, Espanha), Victor Andrade (Pato Basket, Brasil), Ailton Marques (Club Baloncesto Clavijo, Espanha).