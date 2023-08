Mundial de Basquetebol: Selecção nacional despede-se em jogo de apresentação com a promessa de elevar o nome de Cabo Verde

​A selecção nacional de basquetebol despediu-se esta terça-feira dos praienses e dos cabo-verdianos, num jogo de apresentação, antes da digressão à Itália, Espanha e Estados Unidos da América, no quadro da sua presença no Mundial da modalidade.

Na bancada do pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia, com uma bancada bem composta, estiveram presentes o Presidente da República, José Maria Neves, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e o ministro do Desporto, Carlos Monteiro, para o derradeiro apoio à selecção nacional.

No final do jogo, entre os 19 convocados, o seleccionador nacional, Emanuel Trovoada, disse que em termos físicos esta primeira fase de preparação foi” muito boa”, avançando que também foram trabalhados alguns processos táticos.

“Nesta última fase conseguimos meter alguns processos táticos, estamos ansiosos para melhorar os processos na competição”, informou o timoneiro nacional.

Neste processo considerou crucial a integração de Edy Tavares, que vai se juntar ao grupo na segunda fase de preparação, por ser um jogador, conforme o observou, que dá à equipa maior suporte ofensivo e defensivo.

“Também temos que gerir as emoções, essa ansiedade por ser a primeira vez que vamos ao mundial (…) é um misto de jovens veteranos, que vão estar pela primeira no palco do Mundial”, acrescentou.

Em relação à recuperação do Edy Tavares, disse acreditar que ele vai estar “bem” no Mundial do Japão, Indonésia e Filipinas.

“O Edy é um campeão. Toda a gente o conhece. Ele mais que ninguém tem uma vontade enorme de estar connosco”, notou Emanuel Trovoada, agradecendo a disponibilidade do Real Madrid [clube de Edy Tavares], que colocou um fisioterapeuta para acompanhar o jogador maiense.

“Temos certeza que estando com MVP da Euroliga e um dos melhores jogadores dos últimos tempos, teremos mais sentido de responsabilidade, mas sobretudo uma alegria enorme e mais vontade de elevar o nome de Cabo Verde”, rejubilou-se.

Por outro lado, disse que foi muito” difícil” escolher os 14 jogadores que vão para o Mundial, lamentando o facto de não poder levar os 19 pré-seleccionados.

“Não foi fácil para a equipa técnica. Para os que ficam vamos passar uma mensagem positiva, para continuarem a trabalhar forte, porque vão aparecer outras oportunidades”, concluiu

Por sua vez, Ivan Almeida, o último a integrar o estágio de preparação, devido a uma lesão na anca, disse que a selecção vai viajar com “energia positiva” para a próxima fase de preparação, depois deste jogo de despedida e de apresentação dos jogadores.

” Agora é continuarmos com o trabalho que estamos a fazer, para apresentarmos da melhor maneira possível no Mundial”, perpectivou Ivan Almeida, garantindo que vai estar a 100 por cento (%) na prova.

De acordo com o plano federativo, a partir de 03 de Agosto, a comitiva nacional viaja para um torneio na Itália, onde estará a competir a selecção anfitriã, a Turquia, a China e Cabo Verde, para depois se deslocar para um novo estágio em Madrid (Espanha), cidade onde vai realizar dois jogos-treinos.

Já a caminho do Japão, a selecção cabo-verdiana viaja para os Estados Unidos da América para, de 13 a 18 de Agosto, intensificar os seus processos de treinos junto da comunidade cabo-verdiana radicada, para que na madrugada de 18/19 esteja a viajar rumo ao Japão.

A selecção cabo-verdiana fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA a 26 de Agosto próximo, ante a equipa nacional da Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de Basquetebol, Cabo Verde volta a competir a 28 do mesmo mês, desta feita, frente à sua congénere dos sul-americanos da Venezuela para a segunda jornada e termina a sua participação na fase de grupo, a 30 do corrente, ante europeus da Eslovénia (sétimo do ranking mundial).