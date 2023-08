Selecção de basquetebol já chegou ao Japão

​A selecção nacional de basquetebol já se encontra no Japão, onde vai participar, pela primeira vez na história, no campeonato do mundo da modalidade.

A maior competição de basquetebol a nível de selecções acontece de 25 de Agosto a 10 de Setembro, numa organização tripartida entre Japão, Filipinas e Indonésia. A comitiva da selecção, conforme a Inforpress, encontra-se em Tóquio, capital do Japão, antes de seguir viagem para Okinawa, cidade que será o seu o “quartel general”. O seleccionador nacional, Emanuel Trovoada, disse à Rádio de Cabo Verde (RCV) que o estágio nos Estados Unidos da América correu “bem” e que serviu para melhorar os índices físicos e condição táctica dos jogadores. “Apesar do cansaço, devido a dois dias de viagem, agora vamos fazer a recuperação rápida dos jogadores, para nos podermos focar na competição que está à porta”, apontou Emanuel Trovoada. Cabo Verde chega a este mundial como a menor Nação a participar numa fase final e com Edy Tavares, jogador do Real Madrid, da Espanha, como a sua principal estrela. Cabo Verde fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA a 26 de Agosto, ante a Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão. De acordo com a calendarização, Cabo Verde volta a competir, a 28 do mesmo mês, desta feita frente à congénere da Venezuela. Depois, a equipa termina a participação na fase de grupos, no dia 30, ante os europeus da Eslovénia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.