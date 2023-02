Seleccionador define convocatória para “atacar” qualificação para o Mundial de Basquetebol

O seleccionador nacional de basquetebol, Emanuel Trovoada, já definiu a convocatória dos 15 atletas para a quinta e última janela africana de qualificação para o Mundial’2023, marcada pelo regresso de Jeft Xavier, Kevin Koronel e Anderson Pereira.

Jeft Xavier, 37 anos, residente nos EUA e que tinha decidido retirar-se definitivamente da selecção nacional, depois de um longo período a representar os Tubarões Azuis, nome pela qual é conhecida a selecção cabo-verdiana, volta às opções de Trovoada e junta-se aos regressados Kevin Koronel “Kony”, atleta que milita no Mans da França e Anderson Gomes (Petro de Luanda, Angola), este que passou por um período de lesão.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol já se prepara parcialmente no pavilhão desportivo Vává Duarte, visando a sua participação na quinta e última jornada africana de qualificação para o Mundial, prevista de 24 a 26 de Março em Angola.

Cabo Verde, de acordo com a calendarização, partilha o Grupo E com os combinados nacionais da Costa do Marfim, da Guiné- Conacri e de Angola, estreia-se nesta quinta janela africana de qualificação a 24 de Março diante da Guiné-Conacri, para logo no dia seguinte, 25, defrontar os anfitriões de Angola, de modo que a 26 encerre a sua campanha ante a Costa do Marfim.

As eliminatórias de qualificação africana para ao Mundial’2023 começaram a ser disputadas em Novembro de 2021 e terminam em Fevereiro do ano em curso, envolvendo 16 selecções nacionais que competem pelas cinco vagas, em cinco janelas do torneio ao longo de 15 meses.

A Costa do Marfim lidera o Grupo E com 14 pontos, seguido de Angola com 12, Cabo Verde com 11, Nigéria 10, Guiné-Conacri e Uganda com oito pontos cada.

A selecção cabo-verdiana luta nesta janela de qualificação para uma das cinco vagas africanas na Copa do Mundo de Basquetebol FIBA’2023, programada para acontecer de 25 de Agosto a 10 de Setembro de 2023 no Japão, Indonésia e Filipinas.

Lista dos convocados:

Wil Tavares (Balkan, Bulgária), Shane da Rosa (Piratas, EUA) Ivan Almeida (Benfica, Portugal), Fidel Mendonça (Prédio, Cabo Verde), Patrick Mendes “Puto” (Almeria, Espanha), – Patrick Spencer “Giannis” (Zentro Basket Madrid, Espanha), Jeft Xavier (EUA), Joel Almeida (CAP, Camarões), Kevin Gomes Kevón (Porto, Portugal), Anderson Correia, Petro de Luanda, Angola), Kevin Koronel (Mans, França), Michel Mendes (Piratas, EUA), Victor Andrade (Pato Basket, Brasil) Amarilson Lopes (Maguei, (Socuellamos, Espanha) e – Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha).