Mundial de Basquetebol: Cabo Verde defronta esta quarta-feira a Eslovénia com doze “tubarões famintos”

A selecção nacional de basquetebol defronta esta quarta-feira, 30, no Okinawa Arena, no Japão, a congénere da Eslovénia com a difícil obrigação de vencer para assegurar a passagem às quartas-de-final do mundial da modalidade.

Cabo Verde, na terceira posição deste grupo F com três pontos, os mesmos que a Geórgia, defronta a Eslovénia (sétima do ranking mundial), que lidera a poule com quatro pontos.

Na antevisão desta partida, feita no final do jogo contra a Venezuela, o seleccionador nacional, Emanuel Trovoada, avisou que Cabo Verde conta com 12 tubarões famintos e com Edy Tavares, “o melhor poste a jogar na Europa e, talvez, o quinto no Mundo”.

Depois da derrota no jogo inaugural com a Geórgia (85-60) e da vitória sobre a Venezuela, Cabo Verde defronta os europeus da Eslovénia, com o objectivo de continuar a fazer história nesta sua primeira participação no mundial de basquetebol.

Na classificação do grupo F, Eslovénia lidera com quatro pontos, seguido de Geórgia e Cabo Verde, com três pontos cada. A Venezuela tem também dois pontos, em duas derrotas, e sem chances de qualificação para a segunda fase.

O Mundial da FIBA’2023 acontece entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

A selecção de Cabo Verde de basquetebol qualificou-se a 26 de Fevereiro deste ano pela primeira vez para o Mundial da modalidade, evento que conta com a participação de 32 selecções.

O País figura como um dos cinco países africanos a representar o continente no Mundial’2023, juntamente com Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola.