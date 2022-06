Walter Tavares e Ivan Almeida no TOP15 de basquetebolistas do continente africano

Entre os quinze melhores jogadores de basquetebol do continente, Cabo Verde tem duas nomeações. Walter Tavares (1º) e Ivan Almeida (10º) são os jogadores nomeados pela FIBA para o TOP15 continental.

A FIBA recorda que Walter Tavares foi recentemente coroado Jogador Mais Valioso (MVP) da liga espanhola da modalidade depois de se tornar campeão pelo Real Madrid. Além disso, recorda a FIBA, “Tavares foi claramente o jogador mais dominante do AfroBasket 2021, embora Cabo Verde tenha ficado em terceiro lugar, no Senegal. Desde proteger o cesto até atacá-lo com indescritível ferocidade, Tavares é o jogador mais impactante de Cabo Verde do momento”.

Quanto a Ivan Almeida a federação internacional de basquetebol lembra que o jogador “dedicou uma grande parte da sua carreira à sua equipa nacional”.

“Significa tudo para mim”, disse uma vez quando questionado pelos jornalista sobre a importância de vestir os tubarões azuis. “Raramente mostra frustração quando as coisas correm mal para ele e para a sua equipa. Almeida, juntamente com o seu irmão mais velho Joel e Fidel Mendonca são os membros mais regulares da equipa. Actualmente, Almeida atinge uma média de 13,8 pontos por equipa, e 7,7 ressaltos por jogo nas eliminatórias de África”. Além disso Ivan Almeida sagrou-se este ano campeão português da modalidade pelo Sport Lisboa e Benfica.

TOP15

1º Walter Tavares (Cabo Verde)

2º Makram Ben Romdhane (Tunisia)

3º Gorgui Dieng (Senegal)

4º Matthew Costello (Cote d'Ivoire)

5º Souleyman Diabate (Cote d'Ivoire)

6º Salah Mejri (Tunisia)

7º Ishmail Wainright (Uganda)

8º Anas Mahmoud (Egypt)

9º Michael Roll (Tunisia)

10º Ivan Almeida (Cabo Verde)

11º Shannon Evans (Guinea)

12º Kuany Ngor Kuany (South Sudan)

13º Christian Eyenga (DR Congo)

14º Tylor Ongwae (Kenya)

15º Evans Ganapamo (Central Africa Republic)