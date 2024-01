​Presidente da República desloca-se Abidjan para apoiar a Selecção Nacional de Futebol

O Presidente da República, José Maria Neves, desloca-se esta sexta-feira, 2 de Fevereiro, à Costa do Marfim, para apoiar a Selecção Nacional de Futebol, no jogo dos Quartos de Final do CAN, entre outros pontos da agenda de trabalho. Informação avançada hoje num comunicado da Presidência.

No mesmo comunicado, a Presidência frisou que o Chefe de Estado, pelo momento de luto, se viu impedido de se deslocar a Abidjan no último domingo para assistir e apoiar a selecção nacional no jogo frente à Mauritânia, mas vai poder, agora, cumprir o propósito de estar com os Tubarões Azuis neste momento crucial, levando consigo toda energia da Nação Cabo-verdiana.

José Maria Neves regozija-se com a união e o carinho que os cabo-verdianos, no país e na vasta diáspora, têm demonstrado em torno das selecções nacionais nessas disputas em altas competições africanas e insta a todos a continuarem com a mesma onda positiva, num importante contributo para que os nossos vitoriosos continuem a ganhar.

De lembrar que na segunda-feira, a Selecção Nacional de Futebol venceu a Mauritânia por 1-0, no jogo de oitavos de final do CAN.