Cabo Verde enfrenta Togo na disputa pela liderança do grupo na qualificação para a CAN 2023

Cabo Verde enfrenta o Togo, num confronto para liderança do Grupo B das qualificações para a Taça de África das Nações (CAN) 2023, no dia 10 de Setembro, marcando o encerramento da sexta e última jornada de qualificação para o torneio que está agendado para o início do ano de 2024, na Costa do Marfim.

Segundo um comunicado da Federação cabo-verdiana de Futebol, os Tubarões Azuis deslocam-se a Lisboa no dia 03 de Setembro para iniciar o seu estágio de preparação. A viagem para Lomé, a capital do Togo, está programada para a tarde do dia 08, onde a equipa cabo-verdiana enfrentará a equipe adversária. Conforme a mesma fonte, o jogo acontecerá no Estádio Kegué de Lomé, no Togo, às 16h00 no horário local (15h00 em Cabo Verde). Sob a orientação do treinador Bubista, a equipe técnica selecionou 25 jogadores para a competição. A lista de jogadores chamados inclui para a estreia dos médios Laros Duarte, Bruno Freire, e do atacante Serginho. Além disso, o guarda-redes Dylan, os defesas Steve Furtado e Romário Carvalho (na sua segunda convocação para a seleção), bem como os médios Kenny Rocha e Deroy Duarte, estão de volta à equipe.

