Cabo Verde sobe oito posições no ranking da FIFA após campanha histórica no CAN´2023

A seleção cabo-verdiana de futebol subiu oito posições no ranking da FIFA actualizado hoje e passa a ocupar o 65º posto a nível mundial, com 1.377, 06, após a campanha histórica no Campeonato Africano das Nações (CAN´2023).

A nível do continente africano, Cabo Verde manteve o 13º lugar, classificação liderada por Marrocos, seguido do Senegal e da Nigéria, que completam o pódio. No que concerne aos países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde é a melhor classificada à frente de Angola (93 – subiu 24 posições), Moçambique (110), Guiné-Bissau (118), e São Tomé e Príncipe (191). Cabo Verde conseguiu essa façanha, segundo a página oficial da FIFA, graças a “campanha história” no CAN´2013, que decorreu recentemente na Costa do Marfim. Os Tubarões Azuis, como é conhecida a selecção nacional de futebol, foram eliminados nos quartos-de-final pela África do Sul, nas grandes penalidades, depois de um empate sem golos, após prolongamento. A Costa do Marfim, actual campeão africano, subiu dez posições no ranking, passando a ser 39.º no geral e quinto a nível africano. A Nigéria, vice-campeã, agora está em 28.º, ao subir 14 posições. A selecção africana melhor classificada no ranking mundial é o Senegal, que ascendeu mais três lugares e ocupa o 17.º posto, a frente de selecções como Dinamarca, Sérvia, Turquia, Rússia e Chile. O ranking da FIFA continua a ser liderado pela Argentina (1.855 pontos), seguida da França, Inglaterra, Bélgica, Brasil, Países Baixos, Portugal, Espanha, Itália e Croácia, que formam o “Top 10”.

